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VIDEO. Mientras esperaba pasajeros: así fue la detención de un taxista prófugo buscado por abuso sexual contra su hija

Personal de Carabineros logró la captura de un hombre de 54 años en Estación Central, quien eludía a la justicia hace casi un año tras ser imputado por abuso sexual.

Mario Vergara

Mientras esperaba pasajeros: así fue la detención de un taxista prófugo buscado por abuso sexual contra su hija

Personal de la Sección de Búsqueda de Prófugos (SEBV) de Carabineros logró la detención de un hombre de 54 años en la comuna de Estación Central, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace casi un año por el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, liderada por la Fiscalía Local Centro Norte, los graves hechos habrían ocurrido durante el año 2021 y afectaron a la propia hija del imputado, quien en ese entonces tenía 12 años.

Debido a la naturaleza de las acusaciones, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago había emanado una orden de detención que se mantenía vigente hasta la jornada de este viernes.

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Captura en la vía pública

El exitoso procedimiento se concretó en la intersección de las calles Ruiz Tagle y Obispo Javier Vásquez. Se logró ubicar el paradero del individuo para proceder con su aprehensión.

Según detalló la institución uniformada, al momento de ser interceptado, el imputado se encontraba trabajando. El sujeto se desempeñaba como conductor de un taxi asociado a una empresa de transportes y fue capturado justo cuando estaba a la espera de recoger a una pasajera en el sector.

Tras concretar el arresto, Carabineros confirmó que el aprehendido, de nacionalidad chilena, cuenta con un amplio prontuario de antecedentes penales. Por instrucción del fiscal de turno, el individuo pasará a su respectivo control de detención durante la jornada de este sábado para enfrentar formalmente a la justicia.

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