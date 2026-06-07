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Todo listo: así quedaron las llaves de semifinales de la Copa de la Liga 2026

Coquimbo Unido, O’Higgins, Ñublense y Unión La Calera siguen en la pelea por el título, donde está en juego el ‘Chile 3′ para la Copa Libertadores 2027.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo concluyó la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 y se definieron las llaves de semifinales con los cuatro equipos que siguen en carrera por el título.

La ronda de los 4 mejores se jugará de la siguiente manera: Coquimbo Unido chocará contra Unión La Calera, mientras que O’Higgins se medirá ante Ñublense.

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Las semifinales se disputarán en partidos de ida y vuelta, entre el 6 y el 15 de julio. Los ganadores de cada llave se enfrentarán en la final del torneo, la cual está programada para el sábado 18 de julio en el Elías Figueroa de Valparaíso.

El equipo que resulte campeón de la Copa de la Liga se quedará con el ‘Chile 3′ para la Copa Libertadores 2027. Además, el ganador accederá a las semifinales de la Supercopa de Chile del próximo año.

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