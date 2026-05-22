En la edición de Los Tenores de este viernes 22 de mayo, nuestros panelistas comentaron la conferencia de capitanes previa al clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica, donde hablaron Daniel Garnero y Branco Ampuero por la UC; y Fernando Ortiz y Arturo Vidal por los albos.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas anticiparon las bajas que tendría la convocatoria de la selección chilena para la fecha FIFA de junio y escucharon las palabras de Eder Sarabia, entrenador de Lucas Cepeda en el Elche.

Además, supieron de las bajas que podría tener la Universidad de Chile en el mercado de fichajes y el nuevo portazo que sufrieron en una eventual construcción de su nuevo estadio.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 22 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.