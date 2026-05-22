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VIDEO. Los Tenores comentan la conferencia de capitanes previa al clásico entre la UC y Colo Colo

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también anticiparon las bajas que tendrá la convocatoria de La Roja para la fecha FIFA de junio.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este viernes 22 de mayo, nuestros panelistas comentaron la conferencia de capitanes previa al clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica, donde hablaron Daniel Garnero y Branco Ampuero por la UC; y Fernando Ortiz y Arturo Vidal por los albos.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas anticiparon las bajas que tendría la convocatoria de la selección chilena para la fecha FIFA de junio y escucharon las palabras de Eder Sarabia, entrenador de Lucas Cepeda en el Elche.

Además, supieron de las bajas que podría tener la Universidad de Chile en el mercado de fichajes y el nuevo portazo que sufrieron en una eventual construcción de su nuevo estadio.

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Revive la edición de Los Tenores de este viernes 22 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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