Giro en el mercado de Unión Española: desmiente un fichaje “estrella” y aclara su interés por jugador de la U

A través de un comunicado oficial, Unión Española salió al paso de los rumores y desmintió tener negociaciones por el fichaje del volante César Pinares, luego de las versiones que vinculaban al futbolista con el elenco de Independencia de cara al segundo semestre de la Primera B.

“Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que Unión Española actualmente no se encuentra evaluando avanzar por el jugador César Pinares, por lo que la información difundida recientemente no corresponde a la realidad”, señaló el club en redes sociales.

“Nuestra institución continúa trabajando en materia de refuerzos para el segundo semestre y, actualmente, se encuentra enfocada en otras alternativas. Cualquier novedad oficial será comunicada oportunamente a través de nuestras plataformas oficiales”, agregaron.

Además del volante zurdo, en Unión Española también sonó el nombre del defensa venezolano Bianneider Tamayo, hoy en Universidad de Chile, quien estuvo a préstamo en el elenco colonia durante la campaña que terminó con su descenso a la Primera B.

Al respecto, el técnico Ronald Fuentes abordó la situación en conferencia y se refirió a la opción de fichar a Tamayo. "No lo conocía mayormente, tuve la opción de verlo el año pasado cuando veía los partidos de Unión Española y me tocó enfrentarlo cuando estaba en Ñublense. Me pareció un jugador muy interesante", reconoció.

“En cuanto al tema refuerzos, estamos trabajando en eso. Nombres, pueden dar miles, pero trataremos de manejarlos dentro de lo que nos corresponde a nosotros. Cuando ya estén listos, daremos la información a través de la vía oficial del club. Pero en estos momentos, estamos preocupados de seguir trabajando para seguir creciendo futbolísticamente", agregó el DT, sin descartar la opción del venezolano.