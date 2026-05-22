“La historia del club lo exige”: Fernando Ortiz anticipa la primera visita de Colo Colo al Claro Arena

En la conferencia de capitanes de previa al clásico entre la UC y Colo Colo, el DT de los albos, Fernando Ortiz, anticipó el juego del domingo en el Claro Arena.

Para este juego, el “Cacique” llega como líder del fútbol chileno, pero ello no los lleva a confiarse en demasía de cara a un partido que los tendrá por primera vez jugando en el Claro Arena.

“Para mí son todos los partidos importantes, más allá de ser un clásico. Respetamos al rival, tiene un gran equipo y una gran idea de juego, pero vamos a ir a proponer lo que estamos mostrando, ojalá sea un lindo partido”, destacó Ortiz, apuntando a ganar en la precordillera.

“Hicimos un trabajo semanal como siempre. Hago hincapié en que vamos a ir a proponer como equipo grande que somos, pero esto es fútbol. Hay que ir a buscar los tres puntos, la historia del club lo exige”, planteó, junto con reconocer que mantendrá la fórmula que les permitió golear a Ñublense.

“Nos faltaba el último envión para concretar las ocasiones, siempre las tuvimos. La línea de tres te da un equilibrio, tener más atacantes, te da más variantes. Observando el rival, veremos la manera más efectiva de jugar en el campo de juego”, comentó, además de plantear que Javier Correa y Maximiliano Romero están en condiciones para disputar el choque ante los cruzados, aunque solo el primero ensayó en el once titular del “Cacique” este viernes.