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DT del Elche sorprende con reflexión sobre Cepeda: “Si hubiese tenido gente que pudiera ayudarlo más…”

En rueda de prensa, el entrenador Eder Sarabia mencionó que el delantero chileno “en muchos momentos ha estado solo aquí en España”.

Daniel Ramírez

DT del Elche sorprende con reflexión sobre Cepeda: “Si hubiese tenido gente que pudiera ayudarlo más…”

DT del Elche sorprende con reflexión sobre Cepeda: “Si hubiese tenido gente que pudiera ayudarlo más…” / Juan Manuel Serrano Arce

Este fin de semana, por la última fecha de La Liga española, el Elche de Lucas Cepeda se jugará su permanencia en Primera División frente al Girona. El elenco franjiverde necesita ganar o empatar para salvarse del descenso tras una opaca temporada.

Eder Sarabia, entrenador del Elche, habló en la previa de este crucial partido y le dedicó varias palabras a Cepeda, quien está a punto de concluir su primera campaña en Europa.

“Lucas viene de un club tremendamente importante en Chile. Es un chico joven y esta es su primera experiencia en el extranjero. También trae una carga por ser un jugador importante para su selección”, partió señalando el técnico español.

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“Seguramente, Lucas en muchos momentos ha estado solo aquí en España. Quizás, si hubiese estado con gente que le pudiera ayudar un poco más... Porque son condiciones diferentes. Pero es un aprendizaje para todos y también nos tiene que llevar a hacerlo un poco mejor como club”, reconoció Sarabia, dando a entender que Cepeda necesitó más apoyo en algún momento de la temporada.

“Lucas entrena y nos ayuda cada día. Queremos intentar ayudarle a que saque todo eso que tiene, porque es de esos jugadores que te ganan partidos. Para el duelo de mañana, necesitamos que entienda lo que vamos a requerir de él”, agregó el DT del Elche.

“Tenemos la convicción absoluta de que Lucas será un grandísimo futbolista aquí en el Elche y en Europa, porque tiene las condiciones”, cerró el técnico sobre el futuro del ex Colo Colo.

Por último, Eder Sarabia mencionó a Arturo Vidal, con quien mantiene una buena relación. “Espero ver alguna foto de Arturo Vidal con la camiseta del Elche, que también nos animará”, concluyó de cara al partido contra Girona.

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