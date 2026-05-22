La UC cae en su primer clásico ante Colo Colo en el Claro Arena / VICTOR HUENANTE

El partido que se robará las miradas de la fecha 13 de la Liga de Primera sin duda será el que se disputará entre la UC y Colo Colo este domingo 24 de mayo.

Los cruzados llegan a este partidos tras la exigente victoria ante Barcelona por Copa Libertadores y en medio de la preparación para el cierre de su participación en la fase de grupos, donde deberán ir a La Bombonera a buscar el cupo en octavos de final.

En tanto, el cuadro albo disputará por primera vez un partido en el Claro Arena, donde buscarán mantener la ventaja que los tiene como líderes del fútbol chileno.

¿Cuándo y a qué hora juegan la UC y Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre albos y chillanejos se jugará este domingo 24 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Claro Arena.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre la UC y Colo Colo?

El partido entre Colo Colo y Ñublense lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También podrá verse de forma online a través de la plataforma HBO Max, donde también estará disponible la “Señal del Hincha”, con transmisiones partidarias para fanáticos cruzados y albos.

Domingo 24 de mayo

EN VIVO | Universidad Católica 1-2 Colo Colo | Claro Arena

Goles: 1-0; 7′ Arturo Vidal, autogol (UC) | 1-1; 41′, Javier Correa (CC) | 1-2; 41′, Javier Correa (CC)