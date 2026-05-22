;

Pulgar desiste de la convocatoria de La Roja para la gira por Europa: vuelve otro arquero a la citación

Según información de ADN Deportes, el mediocampista del Flamengo privilegió su recuperación física.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Rocío Ayala

Pulgar desiste de la convocatoria de La Roja para la gira por Europa: vuelve otro arquero a la citación

Pulgar desiste de la convocatoria de La Roja para la gira por Europa: vuelve otro arquero a la citación / Sports Press Photo

Este viernes se dará a conocer la nómina de jugadores con los cuales la selección chilena jugará amistosos en junio contra Portugal y la República Democrática del Congo.

Al respecto, según información de ADN Deportes, habrá tres bajas sensibles en la citación.

Revisa también:

ADN

Por una parte, Ben Brereton y Marcelino Núñez no estarán considerados por haberse sometido a operaciones de rodilla y nariz, respectiva,ente.

Otro nombre que había sido considerado es el de Erick Pulgar, a quien se le envió la citación al Flamengo, donde ha estado ausente por lesión desde comienzos de abril.

Pese al interés de La Roja, el volante antofagastino optó por mantenerse en Brasil en vez de regresara a la selección chilena, cuestión que ya ocurrió en marzo, para la gira en Oceanía donde el elenco nacional perdió con Nueva Zelanda y se impuso a Cabo Verde.

Caso contrario al de Brayan Cortés, que, según información de ADN Deportes, volverá a ser considerado por Nicolás Córdova ante su gran nivel en Argentinos Juniors y será una de las sorpresas del elenco nacional para el viaje a Europa.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad