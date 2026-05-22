Pulgar desiste de la convocatoria de La Roja para la gira por Europa: vuelve otro arquero a la citación / Sports Press Photo

Este viernes se dará a conocer la nómina de jugadores con los cuales la selección chilena jugará amistosos en junio contra Portugal y la República Democrática del Congo.

Al respecto, según información de ADN Deportes, habrá tres bajas sensibles en la citación.

Por una parte, Ben Brereton y Marcelino Núñez no estarán considerados por haberse sometido a operaciones de rodilla y nariz, respectiva,ente.

Otro nombre que había sido considerado es el de Erick Pulgar, a quien se le envió la citación al Flamengo, donde ha estado ausente por lesión desde comienzos de abril.

Pese al interés de La Roja, el volante antofagastino optó por mantenerse en Brasil en vez de regresara a la selección chilena, cuestión que ya ocurrió en marzo, para la gira en Oceanía donde el elenco nacional perdió con Nueva Zelanda y se impuso a Cabo Verde.

Caso contrario al de Brayan Cortés, que, según información de ADN Deportes, volverá a ser considerado por Nicolás Córdova ante su gran nivel en Argentinos Juniors y será una de las sorpresas del elenco nacional para el viaje a Europa.