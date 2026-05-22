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“Hay que dejar de lado las excusas”: el fuerte aviso de Branco Ampuero antes del clásico con Colo Colo

El defensa de Universidad Católica habló en conferencia de prensa y anticipó el duelo contra los albos.

Daniel Ramírez

@cruzados_oficial

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Branco Ampuero, defensa de Universidad Católica, habló en conferencia de prensa este viernes y anticipó el clásico del domingo contra Colo Colo, donde el conjunto cruzado buscará hacerse fuerte en su estadio frente al actual líder del Campeonato Nacional.

“Este partido será muy relevante para los dos equipos. Colo Colo es el puntero, tiene una buena diferencia en puntos y nuestro deseo es poder acortar esa diferencia”, aseguró el zaguero.

“Estos partidos siempre son distintos, tienen otros matices, todos los jugadores quieren estar ahí. Esperemos que sea un espectáculo digno de un partido entre Católica y Colo Colo, que se pueda disfrutar y poder estar a la altura de lo que pide el hincha”, agregó.

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Respecto al estado físico del plantel cruzado, que anoche enfrentó a Barcelona por Copa Libertadores, Ampuero remarcó: “Estamos a disposición todos los jugadores. Competir, descansar y volver a jugar cada tres días creo que para todos es lo ideal”.

Asimismo, el central de la UC lanzó un claro aviso tras ser consultado sobre la opción de dosificar el domingo. “¿Dosificar? De ninguna manera. A través de los años siempre se pone el mismo tema sobre la mesa, de dosificar o postergar partidos, pero se ha demostrado con creces que ese no es el camino".

“Ya hay que dejar de lado las excusas de que el equipo llega cansado. Nosotros estamos al 100 físicamente, nos sentimos muy bien”, concluyó Branco Ampuero.

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