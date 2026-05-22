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VIDEO. Otro portazo a un eventual estadio para la U de Chile: “No hay ninguna posibilidad de construirlo acá”

En conversación con Ciudadano ADN, Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, criticó a las barras bravas y el impacto de sus acciones en la comuna.

Carlos Madariaga

Otro portazo a un eventual estadio para la U de Chile: “No hay ninguna posibilidad de construirlo acá”

Otro portazo a un eventual estadio para la U de Chile: “No hay ninguna posibilidad de construirlo acá” / Hans Scott

En entrevista con Ciudadano ADN, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, abordó la relación de su comuna con el fútbol, considerando que tienen un estadio municipal donde Palestino juega de local y el Centro Deportivo Azul, donde entrena la U de Chile.

“Lo que nos complica es el tremendo daño que sufre el sector cuando vienen las grandes barras bravas a la comuna, cuando tenemos banderazos. Hace pocas semanas tuvimos a hinchas de la U haciendo asado en la plaza hasta las 2 de la mañana, tirando fuegos artificiales, consumo de drogas y alcohol. No tenemos capacidad de controlar eso en una comuna como esta”, enfatizó el edil.

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Más allá de la serie de especulaciones años atrás respecto de la chance de que la U de Chile pudiera utilizar el Municipal de La Cisterna, en asociación con Palestino y en virtud de una remodelación total del recinto deportivo, el actual alcalde de la zona sur de Santiago desestimó cualquier tipo de gestión.

“No podemos pensar en construir un estadio de la U en La Cisterna, no hay ninguna posibilidad, ni para ningún club con barra brava. Primero debemos pensar en la comunidad y después pensar en los clubes, que tampoco colaboran reponiendo el daño a los vecinos. Me opongo profundamente, mi deber está con los vecinos”, recalcó Joel Olmos.

Hay que pensar en un modelo en que salgan a las periferias de las grandes ciudades, nadie puede controlar a una barra de ese tipo. Es muy difícil pensar en ampliar la relación con esos clubes porque está muy dañada, los vecinos están amenazados y con miedo”, concluyó en Ciudadano ADN.

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