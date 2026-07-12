Un festejo para un gran año: El ‘Lado B’ de la clasificación de O’Higgins a la final de la Copa de la Liga 2026

O'Higgins eliminó a Ñublense de la Copa de la Liga

La debutante Copa de la Liga 2026 tiene definidos a sus finalistas. Por la tarde, Coquimbo Unido eliminó a Unión La Calera, mientras que en la noche, O’Higgins se encargó de dejar en el camino a Ñublense en Rancagua.

ADN.cl estuvo presente en la “ciudad histórica” para presencia el compromiso entre el ‘capo de provincia’ y los ‘diablos rojos’, y acá te contamos todo lo que la transmisión televisiba no te mostró.

Tenso cruce entre dos “pesos pesados”

Mientras los jueces en el VAR revisan una mano de Calderón dentro del área, lo que significaba penal para O’Higgins, Alan Robledo y Lorenzo Reyes protagonizaron un tenso cruce en la cancha.

Ambos jugadores se fueron a los empujones y sus mismos compañeros intervinieron para que la situación no pasara a mayores.

El festejo de González que le costó una amarilla

Francisco González abrió la cuenta para O’Higgins mediante lanzamiento penal. Al momento de celebrar el gol, el delantero argentino pateó con rabia el banderín del córner, el cual salió volando fuera de la cancha.

Por esta acción, el árbitro Diego Flores le mostró tarjeta amarilla a González. En paralelo, un funcionario de O’Higgins se encargó de ir a buscar el banderín y colocarlo en su lugar.

Fuegos artificiales en plena tanda de penales

Durante la tanda de penales, la barra de O’Higgins se robó las miradas al lanzar fuegos artificiales justo cuando era el segundo turno de Ñublense para patear.

Con todo el ruido de fondo por los elementos pirotécnicos, el delantero chillanejo Alex Valdés falló su lanzamiento.

El noble gesto de Francisco González con los jugadores de Ñublense

Tras el último penal que convirtió Bryan Rabello para sellar el triunfo de O’Higgins, el delantero celeste Francisco González no partió corriendo a celebrar junto a sus compañeros, sino que se acercó a los jugadores de Ñublense, quienes estaban destrozados por la derrota. González le dio la mano a cada uno de sus rivales y luego se sumó a la celebración con sus compañeros.