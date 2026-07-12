PREVIA. Final Copa de la Liga 2026: dónde, cuándo y qué hora ver el partido en vivo, en directo, online y en TV
Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua determinarán al mejor equipo del debutante torneo chileno.
La Copa de la Liga 2026 tiene a sus finalistas. Este domingo por la tarde y noche de la jornada, quedaron zanjados los equipos que irán en búsqueda del debutante torneo chileno.
Mientras Coquimbo Unido necesitó los penales para dejar en el camino a Unión La Calera en el norte del país, O’Higgins también tuvo que llegar hasta el punto de penal para eliminar a Ñublense del torneo.
Así las cosas, según la programación de la ANFP, la gran final de la Copa de la Liga la disputarán ‘piratas’ y el ‘capo de provincia’ el próximo sábado 18 de julio, desde las 18:00 horas, en la Región de Valparaíso.
La final de la Copa de la Liga 2026
La transmisión oficial del partido estará a cargo de las señales de TNT Sports y además los podrás escuchar y seguir en vivo junto al equipo de ADN Deportes.
Sábado 18 de julio
- 18:00 hrs | Coquimbo Unido vs. O’Higgins | Bicentenario Elías Figueroa Brander
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