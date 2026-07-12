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Licencia de conducir digital ya está disponible en todo Chile: revisa cómo acceder al nuevo documento

La credencial electrónica se incorporará de forma gradual, convivirá con el formato tradicional y permitirá verificar su autenticidad mediante un QR.

Martín Neut

Licencia de conducir digital ya está disponible en todo Chile: revisa cómo acceder al nuevo documento

La licencia de conducir digital ya está disponible en todo Chile y permitirá a los automovilistas portar este documento también en sus teléfonos celulares. No obstante, su implementación será gradual y no reemplazará la licencia física, ya que ambas versiones tendrán la misma validez.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes, la licencia digital se entrega únicamente en dos casos: cuando una persona obtiene su licencia por primera vez o al renovarla en la Dirección de Tránsito de la municipalidad correspondiente.

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Tras completar el trámite, el conductor podrá acceder a la versión digital sin costo adicional.

¿Cómo obtener la licencia digital?

Para utilizarla, será necesario descargar la aplicación oficial disponible para dispositivos iPhone y Android e ingresar con Clave Única.

La autoridad precisó que quienes actualmente cuentan con una licencia vigente no están obligados a renovarla antes de su fecha de vencimiento para acceder a la versión digital.

En cambio, esta se incorporará progresivamente a medida que los conductores renueven su documento o lo obtengan por primera vez.

Además, la licencia digital incluirá un código QR único que permitirá a Carabineros y a los organismos fiscalizadores verificar su autenticidad y detectar posibles falsificaciones, reforzando así la seguridad del sistema.

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