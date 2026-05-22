“Estoy tan acostumbrado a esto que ya me río; si me atacaban cuando estaba afuera, imagínate ahora que estoy acá”

Este viernes, se realizó la tradicional conferencia de prensa previa al clásico entre Universidad Católica y Colo Colo. Por el lado de los albos, asistió Arturo Vidal, quien adelantó el duelo de este domingo en el Claro Arena y volvió a referirse al polémico caso en el que se vio involucrado tras el robo de 50 millones de pesos a la casa de cambio Money Global.

“Si lo miras de afuera, se ve una semana no muy buena, pero yo ya estoy acostumbrado. Llevo más de 20 años jugando profesionalmente, me pasaron cosas estando en los mejores equipos del mundo y nunca me salí del foco", comenzó declarando.

En esa línea, el volante, que hoy cumplió 39 años, afirmó que “estoy super concentrado y muy feliz, porque siempre que pasan estas cosas, el cariño y mi confianza crecen mucho más. Estoy tan acostumbrado que ya me río. Sé dónde estoy, cuando estaba afuera me atacaban e imagínate ahora que estoy acá. Y como Colo Colo está bien, pocas veces es noticia cuando estamos bien. Estoy muy concentrado, espero el domingo ganar, hacer un buen partido y seguir disfrutando la vida como lo estoy haciendo”.

En el plano futbolístico, Vidal adelantó el duelo que tendrá con el goleador histórico de la UC, Fernando Zampedri, quien viene de marcar un doblete en la Copa Libertadores. “Ahora no sé voy a jugar atrás o al medio, acá está el profesor (Fernando Ortiz), le pueden preguntar, pero estamos a disposición”, señaló.

“Claramente si me toca jugar de central tengo muy bien estudiado al ‘Toro’. Sé lo fuerte que es, lo oportunista que es dentro del área y la diferencia que ha marcado en los últimos años como goleador en Chile, pero estoy bien. Estamos bien preparados, todavía tenemos varios días para seguir estudiando a Católica y al ‘Toro’, así que trataré de hacerlo lo mejor posible si me toca jugar”, afirmó.

Por último, el mediocampista de Colo Colo fue consultado por su deseo en su cumpleaños y declaró: “El cariño que recibo siempre es muy grande. Hoy día todo el mundo sube fotos y uno se da cuenta aún más del cariño, pero en un día como hoy es muy difícil hacer algo porque jugamos el domingo. Sí lo puedo celebrar con mis hijos y mi mamá que me vino a ver. Lo único que quiero es pasarlo bien, tener buena salud, que mis hijos estén conmigo y llegar de la mejor forma al día domingo”.