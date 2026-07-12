“Nunca pensé que me iban a despachar como tan poca cosa”: exchica Mekano se sincera tras duro quiebre amoroso

Una mezcla de dolor y resiliencia está viviendo la recordada exintegrante de Mekano, Rosemarie Dietz. Tras protagonizar un bullado descargo hace unas semanas donde acusó al padre de su hija, Cristóbal González, de preferir estar con su amante en Viña del Mar antes que pasar el Día del Padre con la menor, la comunicadora rompió el silencio sobre el fin de su relación de siete años.

“Me dolió mucho su traición, quedé en shock. Algunos días ni siquiera podía dormir”, confesó con total honestidad en entrevista con LUN, detallando lo complejo que fue asimilar la infidelidad que gatilló el quiebre definitivo en agosto del año pasado.

“Para mí fue muy fuerte como mujer, como mamá, porque nunca pensé que me iban a despachar como tan poca cosa. Nunca esperas que te traten así”, admitió de forma descarnada. Sin embargo, aclaró que hoy no guarda rencores: “Ahora simplemente no siento nada y solo estoy enfocada en mi hija. Al final, una tiene que vivir en paz”.

Pese al golpe emocional, Dietz decidió radicarse en Valdivia y dar un drástico vuelco a su realidad laboral, enfocándose al 100% en generar ingresos. “Me siento más realizada como mujer ya de 40 años. Creo que me dejaron en el mejor momento de mi vida, porque me siento súper bacán como mamá y empresaria”, afirmó.

Actualmente, la exfigura televisiva lidera su propia agencia de marketing y publicidad llamada Rose Dietz, donde gestiona campañas y spots para reconocidas marcas automotrices, logrando compatibilizar su agenda con la crianza. “El otro día llevé a mi guagua a trabajar conmigo. Yo nunca la dejo de lado”, relató feliz.

¿Abierta a un nuevo amor?

Al ser consultada sobre si planea rehacer su vida sentimental, Rosemarie fue enfática en que prefiere ir paso a paso, aunque no le cierra las puertas al matrimonio a futuro.

“Es muy pronto para pensar en eso. Igual no me voy a negar al amor, porque es algo tan lindo... Pero como mamá, igual lo pensaría. Si alguien me va a amar, me tiene que amar con mi guagua. Ahora estoy bien sola, estoy en modo empresaria y lo único que quiero es ganar lucas”, sentenció de manera tajante.