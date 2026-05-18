En la edición de Los Tenores de este lunes 18 de mayo, nuestros panelistas analizaron la victoria de Colo Colo ante Ñublense que lo dejó en la cima de la Liga de Primera y escucharon las declaraciones de Javier Correa sobre su relación con el hincha albo.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces, Patricio Barrera y Carlos Costas supieron del nuevo paso de la casa de estudios de la Universidad de Chile para concretar la revisión de contrato con Azul Azul y comentaron la derrota del equipo en su visita a Cobresal.

Además, desmenuzaron el triunfo de la Universidad Católica ante Deportes Limache, la lesión de Fernando Zampedri y anticiparon la semana de Copa Libertadores y Sudamericana de los equipos chilenos.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 18 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.