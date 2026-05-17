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VIDEOS. Con un golazo, Cobresal vuelve a ganar luego de tres meses en la Liga de Primera y estira la “maldición” de la U en El Salvador

El elenco universitario laico sumó su segunda derrota seguida y vuelve a perder terreno en la pelea por el título.

Carlos Madariaga

Con un golazo, Cobresal vuelve a ganar luego de tres meses en la Liga de Primera y estira la “maldición” de la U en El Salvador

Con un golazo, Cobresal vuelve a ganar luego de tres meses en la Liga de Primera y estira la “maldición” de la U en El Salvador / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIA UNO

Este domingo, Universidad de Chile volvió a dar muestra de su irregularidad tras perder por la fecha 12 de la Copa de la Liga ante un Cobresal que no ganaba por la Primera División desde el 14 de febrero.

En el estadio El Cobre, el elenco azul discimuló durante el primer tiempo el alinear una zaga totalmente inédita considerando la serie de bajas defensivas por lesiones y suspensiones.

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En un partido sin demasiadas chispas, los visitantes pudieron abrir la cuenta al minuto 18 con una arremetida de Juan Martín Lucero al minuto, pero el gol fue anulado por posición de adelanto de Israel Poblete en la acción previa.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Universidad de Chile perdió el dominio del balón y Cobresal comenzó a generarse ocasiones a través de las arremetidas de Julián Brea, que convirtió en figura a Gabriel Castellón, que intervino de manera clave en dos ocasiones.

El elenco universitario laico buscó reaccionar con los ingresos de Lucas Assadi, Javier Altamirano y Eduardo Vargas, pero solo Assadi tuvo una chance clara al minuto 70.

Aún así, nadie se esperaba la fórmula con la que Cobresal logró quebrar la igualdad: al minuto 76, Steffan Pino se despachó con un fenomenal tiro libre para el 1-0.

U de Chile no tuvo mayor reacción y terminó sellando otra derrota con la cual se estira a 10 años la racha en que no sabe de victorias en el campamento minero, donde los locales festejan un triunfo que les permite tomar aire en la pelea por evitar el descenso, llegando a 13 unidades.

En tanto, los azules suman su segunda derrota seguida entre Copa de la Liga y Campeonato Nacional 2026, estancándose en el séptimo lugar de la Liga de Primera, con 17 puntos.

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