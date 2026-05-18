Alarma en Conmebol: destapan grave denuncia contra Alejandro Domínguez por millonarios pagos

Este lunes, The New York Times reveló detalles de una denuncia ética que enfrenta Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, por presuntamente haber recibido más de 5 millones de dólares provenientes de fondos recuperados tras el escándalo de corrupción de la FIFA (FIGA Gate) que se destapó en 2015.

Según informó el medio citado, la acusación fue presentada por un informante que asegura tener conocimiento directo de los supuestos pagos.

La denuncia sostiene que Domínguez y otro funcionario de Conmebol habrían recibido parte del dinero recuperado de cuentas bancarias vinculadas a exdirigentes implicados en el FIFA Gate. Esto, como una especie de bonificación o comisión reservada.

La Conmebol declaró desconocer la existencia de la denuncia, mientras que la FIFA y Domínguez no respondieron solicitudes de comentarios.

Además, documentos revisados por The New York Times muestran acuerdos entre la Conmebol y la familia del fallecido expresidente del organismo, Nicolás Leoz, mediante los cuales se devolvieron más de 50 millones de dólares desde cuentas en Paraguay y Suiza. Estos acuerdos buscaban cerrar disputas legales y, según los registros, no incluían admisión de responsabilidad.