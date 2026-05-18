Universidad de Chile da un paso adelante y contrata a prestigioso abogado para revisar el contrato con Azul Azul / Universidad de Chile

Las polémicas semanas que ha protagonizado Azul Azul producto de las investigaciones que sostiene la justicia contra el club por la situación del expresidente de la institución, Michael Clark, en torno al caso Sartor siguen teniendo repercusiones a nivel institucional.

Esto considerando que, a diferencia del silencio que tomó por meses, la casa de estudios ha elevado el tono respecto de sus diferencias con la sociedad anónima.

No solo los candidatos a suceder a Rosa Devés se han involucrado respecto a la situación de Azul Azul, sino que también la institución anunció más acciones en virtud de la “falta de transparencia en la información de la sociedad y la existencia de un débil gobierno corporativo”, según comentaron en un comunicado, donde anunciaron más acciones.

“La Universidad de Chile persistirá en su mandato ineludible de resguardo de sus normas y valores en relación al debido cumplimiento del Convenio suscrito con Azul Azul S.A., así como al artículo 63 del Estatuto de la Universidad, en el que se establece su obligación de cautelar en forma integral el prestigio de la institución”, remarcaron.

Además de seguir los procesos penales contra Clark, también encargaron un informe jurídico a Andrés Jana, profesor de la Facultad de Derecho de la casa de estudios, para que “determine los alcances legales de la situación, incluidos sus efectos sobre el Convenio suscrito con Azul Azul S.A. y proponga distintos cursos de acción procedentes para la protección y respeto de los derechos de la Universidad”.

Con esta medidas, en la casa de estudios apuntan a velar para que “sus valores y principios formen parte del presente y futuro del club que lleva su nombre”, abriendo la chance a una modificación del convenio entre ambos.