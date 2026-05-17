Colo Colo silencia las críticas: suma su victoria más amplia del año y se consolida como líder del fútbol chileno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Una de las críticas que se le ha hecho constantemente al Colo Colo de Fernando Ortiz es lo escaso de su propuesta a nivel ofensivo.

Sin embargo, este domingo, los 29.837 que llegaron al Monumental se fueron más que satisfechos al ser testigos de la jornada más goleadora del cuadro albo, que aplastó a Ñublense por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Desde un comienzo, el “Cacique” calentó las manos de Nicola Pérez, que contuvo dos chances claras de Javier Correa, pero que cometió un error en la salida, permitiendo la apertura de la cuenta al minuto 14 por parre de Leandro Hernández.

⚽⚫⚪ ¡EL CACIQUE ABRIÓ LA CUENTA!#ColoColo da el primer golpe en este #MatchdayDomingo por medio de Leandro Hernández, quien sacó provecho máximo del tremendo fallo de Nicola Pérez.#LigaDePrimeraMercadoLibre



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Colo Colo administró la ventaja y pudo ampliarla, a los 31 minutos, con una pelota preparada que Joaquín Sosa selló para el 2-0.

🧠👏👀 El laboratorio del Albo



Joaquín Sosa puso el segundo de #ColoColo tras una tremenda jugada preparada en este #MatchdayDomingo por la #LigaDePrimeraMercadoLibre.



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Ñublense, eso sí, reaccionó rápido cuando, a los 36 minutos, tras un cabezazo al poste de Ignacio Jeraldino, Diego Sanhueza descontó con otro testazo.

👹⚽💥 LOS DIABLOS ROJOS ESTÁN EN PARTIDO



Diego Sanhueza apareció con un tremendo cabezazo y, en un par de ataques, Ñublense mete en problemas a #ColoColo en este #MatchdayDomingo por la #LigaDePrimeraMercadoLibre.



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Sin embargo, apenas iniciado el segundo tiempo, Colo Colo despejó cualquier duda cuando, a los 30 segundos, Javier Correa amplió la ventaja.

Tras ello, vino el show de Arturo Vidal: anotó en propia puerta a los 50 minutos, pero enmendó su error siete minutos más tarde con un fantástico remate desde fuera del área.

😮‍💨🏁💥 ¡PERO QUÉ GOLAZO HICISTE, KING!



Arturo Vidal se acomodó y metió un misil para estirar las cifras de #ColoColo ante Ñublense, en este #MatchdayDomingo, por la Fecha 12 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Ñublense ya no mostró mayor oposición y Colo Colo completó el “set” con un penal de Javier Correa a los 62 minutos y un cabezazo de Lautaro Pastrán al minuto 76.

⚽🎾⁉️ ¿Es fútbol o tenis?



Lautaro Pastrán se une a la fiesta de #ColoColo que sella el juego, set y partido con el 6-2 sobre Ñublense en este #MatchdayDomingo por la #LigaDePrimeraMercadoLibre.



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Con el 6-2, Colo Colo completó su jornada más goleadora del año, alcanzando 27 unidades que lo afianzan en la cima de la Liga de Primera, sacándole cinco de ventaja a su escolta, Huachipato. En tanto, Ñublense se quedó en la medianía de la tabla, posicionándose en el noveno lugar con 17 puntos.