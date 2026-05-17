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La UC le da una buena noticia a sus hinchas tras la fractura nasal que sufrió Fernando Zampedri

Los “cruzados” entregaron una actualización sobre el estado de salud del goleador argentino.

Daniel Ramírez

@cruzados_oficial

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Este domingo, Universidad Católica le dio una buena noticia a sus hinchas respecto al estado de salud de Fernando Zampedri, quien ayer sufrió un traumatismo cráneo nasal tras recibir un rodillazo en el rostro durante el partido contra Deportes Limache.

A través de sus redes sociales, los “cruzados” señalaron que el delantero "pasó buena noche en su domicilio, hasta donde fue derivado luego de los exámenes realizados, la noche del sábado, en la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo".

“El escáner al que se sometió al jugador arrojó una fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique. Se indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo”, agregó el conjunto precordillerano.

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Por último, la UC informó que “en la mañana de este domingo, Fernando Zampedri acompañó al equipo en la práctica realizada tras el juego ante Limache”.

El próximo jueves, Universidad Católica disputará un duelo crucial contra Barcelona por la Copa Libertadores. Por lo mismo, los “cruzados” estarán atentos a la recuperación de Zampedri para ver si llega o no al partido.

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