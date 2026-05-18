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Nuevo giro en la carrera de Damián Pizarro: Racing toma una decisión sobre su futuro

El atacante chileno está cerca de dejar el cuadro de Avellaneda, pese a que su préstamo se extiende hasta fines de este año.

Bastián Lizama

Instagram @dpizarro9

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Damián Pizarro está cerca de sumar otro capítulo complejo en su carrera. Tras no lograr consolidarse en Udinese ni en Le Havre, el joven delantero chileno podría poner fin de manera anticipada a su paso por Racing de Avellaneda.

La información fue dada a conocer por el periodista de ESPN, Tomás Dávila, quien cubre la actualidad del equipo dirigido por Gustavo Costas.

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“Una vez que finalice el semestre, habrá una reunión con quienes manejan a Damián Pizarro, para tomar una decisión y buscar una salida”, adelantó el comunicador.

En esa línea, señaló que “la situación actual del chileno no le sirve a Racing ni al jugador. Es una posibilidad concreta que se corte el préstamo”.

Con este incierto escenario, lo más probable es que después de junio el exatacante de Colo Colo retorne al Udinese, club dueño de su pase hasta mediados del 2029, o bien sea enviado nuevamente a préstamo a otro club con el fin de sumar minutos.

Hasta ahora, Damián Pizarro ha jugado apenas cinco partidos con la camiseta de Racing, siendo titular en dos de ellos. En varios encuentros, incluso, no ha sido considerado ni siquiera para integrar el banco de suplentes. En cuanto a sus números, no registra goles y suma una asistencia.

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