EN VIVO. Coquimbo Unido vence a Tolima por la Copa Libertadores y Audax Italiano iguala con Barracas Central por Copa Sudamericana
Los elencos nacionales reparten su actividad por los torneos continentales entre el martes 19 y el jueves 21 de mayo.
Esta semana, vuelve la acción de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana con la disputa de la quinta fecha.
Al respecto, la actividad de los elencos nacionales comenzará el martes 19 de mayo, con dos encuentros: Coquimbo Unido recibirá a Tolima por la Libertadores y Audax Italiano hará lo propio ante Barracas Central por la Sudamericana.
Revisa también:
Por este último torneo, el miércoles 20 de mayo, O’Higgins visitará a Boston River en Montevideo y Palestino desafiará a Gremio en Porto Alegre.
En tanto, el jueves 21 de mayo, Universidad Católica disputará su último juego de local en esta etapa, midiéndose ante Barcelona en el Claro Arena.
Semana 5 para los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana
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Martes 19 de mayo
EN VIVO | Coquimbo Unido 1-0 Tolima | Francisco Sánchez Rumoroso | ESPN y Disney+
Goles: 1-0; 27′ Manuel Fernández (COQ)
EN VIVO | Audax Italiano 0-0 Barracas Central | La Florida | ESPN y Disney+
Goles:
Miércoles 20 de mayo
18:00 horas | Boston River vs. O’Higgins | Centenario | ESPN y Disney+
18:00 horas | Gremio vs. Palestino | Arena do Gremio | DirecTV
Jueves 21 de mayo
20:30 horas | Universidad Católica vs. Barcelona | Claro Arena | Chilevisión, ESPN y Disney+
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