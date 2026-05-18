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EN VIVO. Coquimbo Unido vence a Tolima por la Copa Libertadores y Audax Italiano iguala con Barracas Central por Copa Sudamericana

Los elencos nacionales reparten su actividad por los torneos continentales entre el martes 19 y el jueves 21 de mayo.

Carlos Madariaga

Coquimbo Unido vence a Tolima por la Copa Libertadores y Audax Italiano iguala con Barracas Central por Copa Sudamericana

Coquimbo Unido vence a Tolima por la Copa Libertadores y Audax Italiano iguala con Barracas Central por Copa Sudamericana / Agencia Uno

Esta semana, vuelve la acción de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana con la disputa de la quinta fecha.

Al respecto, la actividad de los elencos nacionales comenzará el martes 19 de mayo, con dos encuentros: Coquimbo Unido recibirá a Tolima por la Libertadores y Audax Italiano hará lo propio ante Barracas Central por la Sudamericana.

Revisa también:

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Por este último torneo, el miércoles 20 de mayo, O’Higgins visitará a Boston River en Montevideo y Palestino desafiará a Gremio en Porto Alegre.

En tanto, el jueves 21 de mayo, Universidad Católica disputará su último juego de local en esta etapa, midiéndose ante Barcelona en el Claro Arena.

Semana 5 para los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana

Los partidos de equipos chilenos los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium, CHV, DirecTV y la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 19 de mayo

EN VIVO | Coquimbo Unido 1-0 Tolima | Francisco Sánchez Rumoroso | ESPN y Disney+

Goles: 1-0; 27′ Manuel Fernández (COQ)

EN VIVO | Audax Italiano 0-0 Barracas Central | La Florida | ESPN y Disney+

Goles:

Miércoles 20 de mayo

18:00 horas | Boston River vs. O’Higgins | Centenario | ESPN y Disney+

18:00 horas | Gremio vs. Palestino | Arena do Gremio | DirecTV

Jueves 21 de mayo

20:30 horas | Universidad Católica vs. Barcelona | Claro Arena | Chilevisión, ESPN y Disney+

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