Con respetuoso homenaje a exdirigente de la U y Zampedri saliendo en ambulancia: el lado B del triunfo de la UC ante Limache / Sebastian Olavarria

Universidad Católica volvió a festejar luego de tres empates seguidos entre la Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

Los cruzados se impusieron ante Deportes Limache en el Lucio Fariña de Quillota, donde estuvo presente ADN.CL y acá te contamos todos los detalles de lo que no se vio por TV.

Jornada fría en Quillota

Como ha sido habitual durante la temporada, Deportes Limache ejerció su localía en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, donde los más de 4.000 hinchas que asistieron al recinto debieron soportar los 9 grados que marcaron una fría jornada. Mates, café y mucho abrigo fueron protagonistas en las tribunas.

El emotivo respaldo a Ramón Martínez

Durante la semana, el cuadro “tomatero” sufrió una durísima noticia: el volante paraguayo Ramón Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que lo dejará fuera por el resto de la temporada.

Para respaldar a su compañero, los jugadores de Deportes Limache saltaron a la cancha con un lienzo que decía “Fuerza Ramón”, el cual incluso exhibieron durante el saludo protocolar con Universidad Católica.

Homenaje a Marcos Kaplun

Cuando ya estaba todo listo para el inicio del compromiso, por los altoparlantes del estadio se solicitó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Marcos Kaplun, exdirector de Universidad de Chile y exvicepresidente de la ANFP.

El público en Quillota mostró mucho respeto durante el homenaje y, salvo algunos gritos aislados desde la parcialidad cruzada, el silencio predominó en el recinto. Tras ello, los asistentes aplaudieron de pie una vez que la voz del estadio agradeció el gesto.

Preocupación total por Zampedri

Fernando Zampedri había arrancado encendido el partido. A los cinco minutos marcó la apertura de la cuenta y luego convirtió otro gol que terminó siendo anulado por posición de adelanto.

Sin embargo, en un contraataque de la UC, el delantero sufrió un fuerte choque con un rival, quien posteriormente cayó encima suyo, impactando con la rodilla en el rostro del goleador cruzado.

El “Toro” debió abandonar la cancha en camilla y se fue directamente al camarín. Más tarde, durante el entretiempo, abandonó el estadio en ambulancia rumbo a un centro asistencial en Santiago.

Rossel aprovechó su oportunidad

Juan Francisco Rossel fue el encargado de reemplazar a Fernando Zampedri tras el golpe sufrido por el delantero y respondió de inmediato.

Apenas dos minutos después de ingresar al terreno de juego, el joven atacante convirtió el 2-0 para Universidad Católica, desatando la celebración total de Daniel Garnero en la banca cruzada.

Clemente Montes, la gran figura

El canterano cruzado completó uno de sus mejores partidos de la temporada. Entregó las dos asistencias con las que Universidad Católica se fue al descanso ganando por 2-0 y, además, provocó la expulsión de Yerko González al final del primer tiempo.

La falta sobre Montes dejó a Deportes Limache con un jugador menos durante toda la segunda mitad.

La visible disconformidad de Garnero

Daniel Garnero vivió el partido con mucha intensidad desde la banca. El entrenador de Universidad Católica pasó gran parte del encuentro entregando instrucciones y quien más llamados de atención recibió fue Sebastián Arancibia, lateral derecho al que constantemente le pedía jugar hacia adelante.

Luego, ya en el segundo tiempo y con el marcador 2-0 a favor, cada ocasión desperdiciada por la UC generaba visible frustración en el técnico argentino, quien se tomaba la cabeza y lamentaba las jugadas junto a su ayudante de campo.

Montes se une a Zampedri

Cuando el encuentro ya llegaba a su fin, el extremo de los universitarios tuvo un choque cara a cara con el arquero Matías Borquez, situación que lo obligó a salir del campo y ser atendido largamente, aunque finalmente salió caminando rumbo a camarines.