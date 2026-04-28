En la edición de Los Tenores de este martes 28 de abril, nuestros panelistas supieron del nuevo directorio de Azul Azul y de la asignación de Cecilia Pérez como presidenta de la Universidad de Chile.

Danilo Díaz, Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron el presente de Colo Colo, que mañana realizará su Junta Ordinaria de Accionistas y también supieron de la gran noticia que confirmaron en torno a la remodelación del Estadio Monumental.

Además, anticiparon la participación de la Universidad Católica en Copa Libertadores y conversaron con Cristóbal Campos sobre su accidente y posibilidad de regresar al fútbol.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 28 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.