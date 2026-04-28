VIDEO. Los Tenores analizan la llegada de Cecilia Pérez a la presidencia de la U de Chile
En el programa de este martes, nuestros panelistas también analizaron quiénes conformarán el nuevo directorio de Azul Azul.
En la edición de Los Tenores de este martes 28 de abril, nuestros panelistas supieron del nuevo directorio de Azul Azul y de la asignación de Cecilia Pérez como presidenta de la Universidad de Chile.
Danilo Díaz, Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron el presente de Colo Colo, que mañana realizará su Junta Ordinaria de Accionistas y también supieron de la gran noticia que confirmaron en torno a la remodelación del Estadio Monumental.
Además, anticiparon la participación de la Universidad Católica en Copa Libertadores y conversaron con Cristóbal Campos sobre su accidente y posibilidad de regresar al fútbol.
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Revive la edición de Los Tenores de este martes 28 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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