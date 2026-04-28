Universidad Católica ya está en Guayaquil, Ecuador, para medirse como visitante ante Barcelona en el Estadio Monumental por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En su llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, el técnico de los cruzados, Daniel Garnero, conversó con los medios locales y adelantó el decisivo duelo contra el elenco ecuatoriano, que aún no suma puntos en el Grupo D.

“Es un partido difícil, como todos. El triunfo en Brasil fue muy importante y lo tenemos que revalidar acá”, declaró el DT del cuadro precordillerano en relación al triunfo conseguido frente a Cruzeiro en Belo Horizonte.

Consultado sobre Barcelona, Garnero reconoció que “es un equipo que está en Copa Libertadores y eso quiere decir que hizo las cosas bien como para jugar cosas importantes. Lo seguimos en todos lados y lo tratamos de mirar mucho para nosotros también. Tengo las mejores referencias de Barcelona".

Por último, Daniel Garnero adelantó la cara que exhibirá la UC en su visita a Guayaquil. “Esperemos ver una muy buena versión y llevarnos los tres puntos que es lo que venimos a buscar”, sentenció.

Cabe recordar que el duelo entre Universidad Católica y Barcelona se disputará este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de Guayaquil. Los cruzados marchan segundos en el Grupo D con 3 puntos, mientras que los canarios son colistas y aún no suman unidades.