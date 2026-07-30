Sufrió la lesión más rápida en la historia del fútbol chileno y ahora se confiesa: “Me agarré con el DT y el kinesiólogo”

Marco Medel recordó uno de los episodios más insólitos de su carrera y del fútbol chileno. Durante su paso por Santiago Wanderers, el volante protagonizó la lesión más rápida registrada en un partido profesional de nuestro país.

El hecho ocurrió en un duelo contra Universidad de Concepción por el Torneo Clausura 2015. Medel ingresó desde la banca en el segundo tiempo. Siete segundos después de pisar la cancha, sintió un fuerte dolor que le impidió continuar en el partido.

En conversación con el streamer ‘La Orga 17′, el mediocampista explicó que arrastraba una complicación física antes de ese compromiso. “Yo venía con una tendinitis en el tendón de Aquiles. Nosotros jugábamos un día sábado y el jueves me inyectaron plaquetas, tenía que hacer reposo por cuatro días”, relató.

El ex Colo Colo aseguró que, pese a la recomendación de reposo, fue citado por el técnico Emiliano Astorga. “Yo nunca he tirado al frente al profe, pero él me tiró al frente varias veces”, comentó sobre el entrenador que dirigía a los “caturros” en esa temporada.

Medel también apuntó al cuerpo médico del club por permitirle jugar en esas condiciones. “El profe y su kinesiólogo me dijeron: ‘Estás bien, no pasa nada, puedes jugar’. Yo me quedé con eso”, señaló el futbolista de 37 años.

Según su relato, el problema se agravó durante el calentamiento previo a su ingreso. “El preparador físico me empezó a apurar y yo llamé al kinesiólogo para decirle que me dolía el tendón de Aquiles. Él me dijo: ‘Es normal, se te va a pasar’”, recordó sobre aquel partido disputado en Quillota.

“Cuando entro a la cancha, de tanto que forcé el tendón, me desgarré. Pensé que me había cortado el tendón”, añadió Medel, quien terminó tendido en el suelo a los pocos segundos de haber ingresado al terreno de juego.

Finalmente, el volante confesó que tuvo un fuerte cruce con Emiliano Astorga a raíz de la lesión que sufrió. “Yo me tiré al suelo, y ahí me agarré con el profe y con el kinesiólogo”, concluyó.

A lo largo de su trayectoria, Marco Medel vistió las camisetas de Audax Italiano, Colo Colo, Santiago Wanderers, Universidad Católica, O’Higgins, Magallanes y Deportes Copiapó. Actualmente, el mediocampista defiende los colores de Santiago City en la Segunda División Profesional de Chile.