Cecilia Pérez y la chance de un estadio para la U: “No quiero prometer nada (...) Vender humo no es parte de mi esencia” / Universidad de Chile

Cecilia Pérez se expresó este martes públicamente luego de convertirse en la primera presidenta en la historia de la Universidad de Chile al liderar Azul Azul tras la renovación del directorio en la Junta de Accionistas.

“Fue un comportamiento histórico. No se presentaron otras candidaturas, hubo unanimidad por parte de los nueve directores escogidos y la abstención de quienes representan a la casa de estudios. Son días de sentimientos muy encontrados. Hoy caí en el hecho histórico. Agradecida de presidir el club más lindo de Chile, es un honor ser presidenta del club de mis amores y ser la segunda presidenta de un club profesional en Sudamérica”, recalcó en el Centro Deportivo Azul.

Al respecto, puso el foco en las urgencias a atender en el plantel. “El equipo tiene que estar compitiendo en todos los todos los torneos. Se disfruta cuando el equipo gana y se sufre mucho cuando pierde. Hay que seguir trabajando para seguir teniendo al club financieramente estable, buscando que las arcas estén sanas”, remarcó, apuntando a las prioridades que debe tener en su gestión.

“Lo deportivo va a ser lo más importante, eso es darle herramientas desde la gestión para tener finanzas cada vez mejores y tener presupuestos que te permitan apalancar el desafío”, comentó Cecilia Pérez, aludiendo indirectamente a la situación del frustrado estadio para la U de Chile, cuestión en la cual profundizó.

“No quiero profundizar con lo del estadio porque no quiero ilusionar a los hinchas. Siempre va a ser un desafío, hemos trabajado silenciosamente para cumplirlo y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos que seguir saneando las finanzas, pagar una deuda que tenemos, hemos ido prepagando para acortar esos años. Teniendo esa posibilidad de tener una caja financiera sana, puedes endeudarte para concretar un anhelo y una necesidad para el club y el país”, señaló, remarcando los pasos a seguir.

“Si tenemos autoridades valientes, que vean eventualmente el estadio de la U como un legado al país y no solo a una hinchada y no nos vivan poniendo trabas, ese sueño puede ser realidad lo más temprano posible. No quiero prometer, me he comprometido y he dicho el contexto en que eso puede suceder. El día que sea una realidad lo sabrán todos, vender humo no es parte de mi esencia”, dijo Cecilia Pérez, que también afrontó la relación con la casa de estudios.

“Los dos directores de ellos deben velar por los intereses de todos. Yo soy una mujer dialogante, franca, me gusta decir las cosas a la cara y buscar puntos de encuentro. Tenemos que enrumbarnos en un solo norte, que es la U”, recalcó la nueva presidenta del club universitario laico.