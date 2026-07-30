;

Embajador de EE.UU. arremete contra ministros tras críticas por aranceles: “No creo que hayan leído el TLC”

Brandon Judd aseguró que las conversaciones siguen abiertas, pero criticó las declaraciones de autoridades chilenas que calificaron como una “farsa” los argumentos estadounidenses.

Juan Castillo

Paloma Cárdenas

Getty Images

Getty Images

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, confirmó que las negociaciones por el alza de aranceles continúan en desarrollo y sostuvo que todavía existe espacio para alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, advirtió que las declaraciones de ministros chilenos “ajenos a las conversaciones” podrían perjudicar el avance de las tratativas.

El diplomático destacó el trabajo de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, quien encabeza las gestiones por parte de Chile.

“Tienen una negociadora muy buena. Ella sabe lo que está haciendo. Hay mucha confianza en ella”, afirmó, antes de llamar a las autoridades a permitir que el proceso siga su curso.

Revisa también:

ADN

Judd critica dichos sobre una supuesta “farsa” de Estados Unidos

Judd calificó como decepcionantes las intervenciones de ministros que han cuestionado públicamente los fundamentos utilizados por Washington para aplicar los gravámenes. “Cuando los ministros dicen cosas y no tienen nada que ver con este proceso, por supuesto que lo hace más difícil”, señaló.

El embajador también respondió a las críticas relacionadas con un eventual incumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. “Lo que pediría es que ese ministro haya leído realmente el tratado de libre comercio”, sostuvo.

Según explicó, el acuerdo contempla disposiciones que permitirían aplicar aranceles cuando determinados compromisos no son respetados.

Uno de los puntos planteados por Estados Unidos se relaciona con productos elaborados mediante trabajo forzado. Judd aclaró que Washington no acusa que estas prácticas ocurran dentro de Chile, sino que cuestiona el ingreso de mercancías fabricadas bajo esas condiciones en otros países. “Hablamos de productos que se importan a Chile y que son producidos mediante trabajo forzado fuera de Chile”, precisó.

Consultado sobre si la preocupación apunta específicamente a China, el representante estadounidense lo descartó. “No hemos mencionado ningún país. Esto no tiene que ver con un país específico”, indicó.

Finalmente, reiteró que las negociaciones permanecen abiertas y pidió evitar intervenciones que puedan tensionar el diálogo: “Déjenla hacer su trabajo”, dijo respecto de Estévez.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad