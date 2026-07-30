Embajador de EE.UU. arremete contra ministros tras críticas por aranceles: “No creo que hayan leído el TLC”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, confirmó que las negociaciones por el alza de aranceles continúan en desarrollo y sostuvo que todavía existe espacio para alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, advirtió que las declaraciones de ministros chilenos “ajenos a las conversaciones” podrían perjudicar el avance de las tratativas.

El diplomático destacó el trabajo de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, quien encabeza las gestiones por parte de Chile.

“Tienen una negociadora muy buena. Ella sabe lo que está haciendo. Hay mucha confianza en ella”, afirmó, antes de llamar a las autoridades a permitir que el proceso siga su curso.

Judd critica dichos sobre una supuesta “farsa” de Estados Unidos

Judd calificó como decepcionantes las intervenciones de ministros que han cuestionado públicamente los fundamentos utilizados por Washington para aplicar los gravámenes. “Cuando los ministros dicen cosas y no tienen nada que ver con este proceso, por supuesto que lo hace más difícil”, señaló.

El embajador también respondió a las críticas relacionadas con un eventual incumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. “Lo que pediría es que ese ministro haya leído realmente el tratado de libre comercio”, sostuvo.

Según explicó, el acuerdo contempla disposiciones que permitirían aplicar aranceles cuando determinados compromisos no son respetados.

Uno de los puntos planteados por Estados Unidos se relaciona con productos elaborados mediante trabajo forzado. Judd aclaró que Washington no acusa que estas prácticas ocurran dentro de Chile, sino que cuestiona el ingreso de mercancías fabricadas bajo esas condiciones en otros países. “Hablamos de productos que se importan a Chile y que son producidos mediante trabajo forzado fuera de Chile”, precisó.

Consultado sobre si la preocupación apunta específicamente a China, el representante estadounidense lo descartó. “No hemos mencionado ningún país. Esto no tiene que ver con un país específico”, indicó.

Finalmente, reiteró que las negociaciones permanecen abiertas y pidió evitar intervenciones que puedan tensionar el diálogo: “Déjenla hacer su trabajo”, dijo respecto de Estévez.