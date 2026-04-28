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Gianni Infantino genera revuelo en su visita a Canadá: exigió un trato “nivel Papa” y recibió esta respuesta

La FIFA solicitó un operativo de seguridad especial para su presidente en Vancouver, pero las autoridades locales rechazaron tajantemente la solicitud, calificándola de desproporcionada.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / KENT NISHIMURA

El próximo jueves, la FIFA celebrará su 76º Congreso en Vancouver, Canadá. Sin embargo, las medidas de seguridad en torno a la visita del presidente del organismo, Gianni Infantino, han generado polémica en la previa del evento.

Según informó el periódico The Times, el ente rector del fútbol mundial solicitó un operativo de seguridad para Infantino que, incluso, superaba los protocolos destinados al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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La petición de la FIFA buscaba otorgar a Infantino una escolta de “Nivel 4” para el congreso anual de la organización en Vancouver. Este tipo de despliegue, reservado casi exclusivamente para figuras como Donald Trump o el Papa, permitiría a la comitiva saltarse semáforos en rojo y bloquear el flujo vehicular de la ciudad.

Sin embargo, la policía de Vancouver rechazó tajantemente la solicitud, calificándola de desproporcionada. “Cualquier medida de transporte será apropiada, proporcionada y coherente con la forma en que Vancouver organiza grandes eventos internacionales de manera segura”, señalaron desde la alcaldía de Vancouver.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Infantino intenta recibir un trato de jefe de Estado. En 2023, la FIFA también solicitó un dispositivo similar durante su visita a Nueva Zelanda por el Mundial Femenino, pero la policía local rechazó la petición.

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