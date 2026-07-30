“No son casos aislados”: ministro Arrau lamenta asesinato de joven en Huechuraba y responde por cifras sobre la baja de homicidios

29 DE JULIO DEL 2026 / HUECHURABA FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE GALAZ

Durante la mañana de este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, lamentó el homicidio de un joven de 23 años que murió baleado mientras intentaba defender a su familia durante un robo en su vivienda de Huechuraba.

La autoridad entregó sus condolencias a la familia de la víctima y comprometió una rápida investigación para esclarecer el crimen. Además, señaló que el Ministerio Público ya instruyó las primeras diligencias y que se realizarán las coordinaciones necesarias para disponer de todos los medios requeridos.

Consultado por la ocurrencia de esta clase de delitos pese a la disminución de los homicidios, Arrau afirmó que “nosotros entregamos las cifras objetivas, pero sin ningún exitismo”.

“Siempre que menciono que los homicidios disminuyeron un 17% o que los robos violentos bajaron un 20% en la Región Metropolitana, también digo que todavía nos queda un largo camino por recorrer ”, destacó.

En esa línea, sostuvo que el objetivo es recuperar los niveles de seguridad que existían en Chile hace dos o tres décadas. También recalcó que detrás de cada cifra existen víctimas y familias afectadas por la delincuencia.

“No son casos aislados. Entre 2022 y 2023 tuvimos cifras récord de personas fallecidas por homicidios en nuestro país. Estamos trabajando para reducirlas y esperamos bajar de la barrera de las mil víctimas”, manifestó.

Sobre este punto, indicó que “en 2022 se registraron cerca de 1.300 homicidios en distintos contextos de violencia” y que aproximadamente la mitad de esos crímenes ocurrió dentro de dinámicas delictivas.

“Eso no significa que vayamos a minimizarlos. Son homicidios y estamos trabajando para que sigan disminuyendo”, sostuvo.

Reforma constitucional sobre seguridad

El ministro también confirmó que el Ejecutivo trabaja en un borrador de reforma constitucional para incorporar la seguridad pública en el inciso quinto del artículo primero de la Constitución.

Según explicó, la iniciativa está siendo socializada y conversada con expertos, parlamentarios y otros actores. Sin embargo, evitó entregar detalles mientras no exista una propuesta definitiva.

“Creemos que, para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, Chile necesita contar con más herramientas. Cuando exista una propuesta definitiva, será el Presidente de la República quien la determine y anuncie”, afirmó.

Finalmente, Arrau señaló que “el delito común se combate fortaleciendo la persecución penal, la presencia policial, los medios disponibles y el respaldo a nuestras policías”.