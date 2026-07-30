;

Argentina endurece su ley migratoria: expulsará a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país

El decreto incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido”, señaló Javier Milei.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Tomas Cuesta

El Gobierno de Argentina oficializó un endurecimiento de su política migratoria al incorporar nuevas causales para impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio o inciten a la violencia contra la nación, sus ciudadanos o sus símbolos patrios.

La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el cual modifica la Ley de Migraciones, consignó La Nación.

Revisa también

ADN

De acuerdo con el Gobierno, la decisión responde al aumento de manifestaciones de hostilidad contra Argentina y sus habitantes. A juicio del Ejecutivo, estas conductas representan “un riesgo para los ciudadanos” y vulneran el deber de respeto que deben observar los extranjeros que ingresan o permanecen en el país.

Podrán negar el ingreso o expulsar a extranjeros

Con la modificación, se podrá impedir el ingreso al país de extranjeros que hayan emitido, de forma oral o escrita, mensajes de odio, incitado a la violencia motivada por la nacionalidad argentina y participado o instigado actos de ultraje contra símbolos patrios.

Una disposición similar se incorporó al artículo 62 de la Ley de Migraciones, que regula las causas por las cuales la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia otorgada.

Milei defiende la medida

Tras la publicación del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en la red social X en el que ratificó la decisión.

“La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, señaló el presidente Javier Milei.

ADN

Javier Milei | Getty Images / Tomas Cuesta

La norma entrará en vigor este viernes 31 de julio y deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tendrá un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre su validez y elevar un dictamen a ambas cámaras para su discusión.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad