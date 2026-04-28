Con el hijo de un expresidente y un exministro: Azul Azul define su nuevo directorio tras la salida de Michael Clark

Este martes, se lleva a cabo una nueva Junta de Accionistas de Azul Azul, instancia en la que quedó definida la nueva mesa directiva de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile.

La reunión, realizada en el Centro Deportivo Azul, marca el cierre de un periodo de reordenamiento interno tras la renuncia de Michael Clark a la presidencia, en medio de cuestionamientos y sanciones de parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En ese escenario, el exministro y otrora secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, fue confirmado como flamante director de Azul Azul.

Insulza asume el cargo en representación del bloque Romántico Viajero, ligado a José Ramón Correa, luego de que el abogado —quien también continuará como director— adquiriera hace algunas semanas las acciones del grupo Schapira.

En tanto, el bloque Sartor, ligado al expresidente y máximo accionista del club, Michael Clark, quedó representado por Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin, hijo del expresidente de la República, Patricio Aylwin.

Entre los nombres, otro que llama la atención es el de Pablo Silva. El exdirector ejecutivo del club fue la mano derecha de Carlos Heller durante su administración, teniendo entre sus fichajes de mayor renombre a Yeferson Soteldo. Más tarde, ejerció como gerente general de la ANFP, aunque sin mayor impacto en su gestión.

Finalmente, la Casa de Estudios tendrá como representantes a Andrés Weintraub y Héctor Humeres. Con esto, Cecilia Pérez se perfila como la principal candidata a la presidencia de Azul Azul, cuya elección debería oficializarse en las próximas horas.

Así quedó conformado el directorio de Azul Azul

Asientos de Michael Clark

Cecilia Pérez

Pablo Silva

Francisco Aylwin

Roberto Nahum

Aldo Marín

Cristian Aubert

Miguel Berr

Asientos de José Ramón Correa

José Ramón Correa

José Miguel Insulza

Casa de Estudios