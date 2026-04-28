A casi dos años del grave accidente automovilístico que le costó la amputación de su pie derecho, Cristóbal Campos comienza a escribir un nuevo capítulo en su vida. El arquero nacional se sumó a Glorias Navales, club de Viña del Mar que milita en la Tercera División B, y espera la autorización de la FIFA para concretar su esperado regreso al fútbol chileno.

En diálogo con Los Tenores de ADN, el exportero de Universidad de Chile contó detalles de su inminente regreso y cómo ha vivido el proceso de su recuperación. “Estoy esperando, con paciencia, a ver si volvemos a retomar. Todavía queda un poquito para entregarle al fútbol, así que contento acá con la oportunidad que se está dando", comentó.

Respecto a la autorización que espera recibir para volver a jugar, Campos explicó que “hay cosas que tampoco puedo interceder directamente con lo que es la ANFP. Por ahí hablamos un poquito con Pablo Milad, esperando a los médicos de MEDS que puedan transmitir también todo lo que es mi proceso médico, el alta que se me entregó y también lo que es la prótesis que utilizo hoy en día. A partir a una evaluación veremos si estoy apto o no para volver a jugar. Pero sí hay un proceso ahí que va a tardar un poquito".

Sobre la prótesis que tiene que utilizar, el golero de 26 años detalló que “el material es fibra de carbono. Tiene bastante acolchonado, que es para no lastimar a un posible rival o un compañero durante los entrenamientos. Es una prótesis que está adaptada para el deporte. Tiene una curva pequeña que reemplaza lo que es el tendón de Aquiles, que es el impulso del salto, del sacar el pie y empujar para nosotros como arqueros. Hoy en día estamos esperando el acolchonado más profesional o que puedan requerir los médicos que vienen siendo de la FIFA".

Además, contó cómo se gestó su llegada a Unión Glorias Navales. “Es un lindo club. Se me dio la oportunidad de que me vine a vivir a Viña y me encontré con Alberto, que es el técnico nuestro y se acercó a mí. Nos tomamos un café con él para ver la posibilidad de estar acá y me llamó la atención, estar en un lugar como Viña del Mar, la gente, otro aire, otro ambiente y seguir ligado al fútbol. Para mí que lo es todo, dije que sí al tiro", agregó.

El difícil camino de Cristóbal Campos

Por otro lado, el portero formado en Universidad de Chile reveló la compleja situación económica que enfrentó durante su proceso de recuperación. “Ha sido difícil, más que nada el año pasado. Me tocaron muchas cosas, muchas deudas. También en lo personal, lo económico fue duro. Pasé por un proceso también de sacarme al menos dos o tres órdenes de embargo que tenía por cosas propias", relató.

“Hubo un partido también que se realizó para poder gestionar los pagos de las clínicas, donde logramos cubrir un 40% de lo que es, porque es una deuda gigante. Este año he sabido al menos salir a flote. En San Antonio, cuando salgo también, hubo ocho meses por ahí duros en los que no recibí un sueldo. Mi licencia se tardaron once meses también en poder ser pagada y hasta que este año al menos se me ha facilitado el tema de tener una pensión por todo lo que me pasó con el proceso médico", agregó.

En esa línea, valoró el apoyo de Luis Marín, presidente del Sifup. “La primera persona que siempre ha estado en todo es Luchito Marín, quien me ha facilitado mucho la vida en general. Cuento con todo lo que es el tema de la salud médica, psicológica, en clínica Meds, que también ha estado conmigo todos los días hasta ahora. Y también con la ayuda de mi protesista, que también tengo sesiones ahí. Es un equipo de trabajo que gracias a Dios no cualquiera puede tener", afirmó.

Además, entregó detalles sobre su actual relación con Universidad de Chile. “Yo desconozco el hablar directo con la U, en recibir algo. Eso lo hacen a través de lo que es el Sifup, a través de Luis Marín. Ahí él podría indicar más específicamente la ayuda de Universidad de Chile. Yo al menos no he tenido contacto con la gente de adentro hace años, desde que salí del club hacia San Antonio. Estoy hablando ya de diciembre de 2023″, reconoció.