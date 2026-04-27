El gran movimiento que podría ejecutar Aníbal Mosa en Blanco y Negro: el CSyD Colo Colo sería clave

Este miércoles 29 de abril, Blanco y Negro podría vivir cambios históricos en su mesa directiva, con Aníbal Mosa acercándose al control total de la institución.

Según información de ADN Deportes, en la Junta Ordinaria de Accionistas, el actual presidente de Colo Colo sería reelecto para el siguiente periodo, pero su mano derecha podría dejar el cargo en un movimiento estratégico que medita el timonel albo.

Esto, porque se está evaluando que Eduardo Loyola deje su puesto como vicepresidente, abriendo la opción de que un miembro del Club Social y Deportivo Colo Colo asuma dicha vacante.

Mosa estaría pensando en esta decisión con el objetivo de fortalecer las relaciones con el CSyD, que, ante un eventual control total —en caso de confirmarse las salidas de Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén—, quedaría relegado a una posición minoritaria.

Cabe recordar que los representantes del Club Social y Deportivo Colo Colo que actualmente integran la mesa de Blanco y Negro son Edison Marchant y Eduardo Ugarte.