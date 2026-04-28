Colo Colo confirma una de las noticias más esperadas sobre el nuevo Estadio Monumental: anuncio oficial

Colo Colo hizo oficial este martes su alianza con Playfly Sports, empresa norteamericana que se encargará de gestionar los recursos y encontrar el ‘naming right’ del proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

A través de un comunicado, el ‘Cacique’ detalló que el acuerdo con la compañía estadounidense tendrá una duración de dos años y que esta “representará a Colo Colo en su rol como consultora de patrocinio, así como en la comercialización de Socios Fundadores para el estadio, conectando al club con su red global de marcas para crear alianzas significativas”.

“Playfly Sports aplicará sus herramientas de valoración de la infraestructura en colaboración comercial con el club y los arquitectos del estadio, con el objetivo de garantizar que el desarrollo del recinto y las asociaciones de marca mejoren la experiencia de los aficionados. La renovación del Estadio Monumental busca albergar a 60,000 personas, convirtiéndose así en el estadio más grande de Chile", añadieron.

Por su parte, Jessi Sanchez, vicepresidente senior de consultoría y valoración en Playfly Sports, señaló: “Nuestro objetivo es ayudar a Colo Colo a convertir al Estadio Monumental en el estadio de fútbol más moderno de Chile, y en uno de los grandes escenarios del fútbol a nivel mundial, capaz de albergar competiciones internacionales de primer nivel".

“Lo que diferencia a este proyecto es que nuestro trabajo comienza desde la etapa arquitectónica, brindando a nuestro socio de naming rights la oportunidad de integrarse en cada espacio de hospitalidad, en cada punto de integración y en cada activo con el que interactúa el aficionado, con valor incorporado desde el primer diseño", agregó Sanchez.

En tanto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó: “Nos inclinamos por Playfly debido a su enfoque de ventas integral, profundamente alineado con nuestras necesidades y enfocado en aprovechar cada aspecto de la organización. Estamos muy entusiasmados de trabajar juntos para recibir a cientos de miles de nuevos aficionados en nuestro estadio cada año”.

¿Qué es Playfly Sports?

Playfly es una empresa de marketing, medios y tecnología deportiva que ha experimentado un fuerte crecimiento en Estados Unidos. Fundada en 2020 y con sede en Pensilvania, cuenta con un amplio campo de acción dentro de la industria del deporte.

De hecho, estuvo nominada como finalista para los Sports Business Awards 2026 en la categoría de “Mejor Consultoría de Propiedades, Ventas y Servicios al cliente”.

En el ámbito de los ‘naming rights’, Playfly fue la encargada de encontrar, entre otros, el sponsor del estadio del Real Salt Lake de la MLS.

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Además del fútbol, la compañía tiene presencia en la MLB (Grandes Ligas de Béisbol), donde trabaja en activos de branding vinculados a los ‘naming rights’ de indumentaria en equipos como Minnesota Twins y Cleveland Guardians, entre otros.