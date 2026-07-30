Histórico nombre vuelve a Canal 13 y compañera pide coqueto deseo: “Que se quede lo suficiente para embarazarme”

Un inesperado ingreso remeció el último capítulo de Vecinos al límite, luego de que un histórico nombre de Canal 13 volviera a la señal para sumarse al encierro.

Se trata de Gonzalo Egas, recordado ganador de La granja, quien apareció inicialmente en una actividad de boxeo para enseñar golpes y técnicas a los participantes.

Tras la dinámica, el hombre sorprendió a todos al revelar que no estaba solo de visita, sino que desde ese momento se transformaba oficialmente en nuevo participante del reality.

El anuncio generó preocupación inmediata entre algunos integrantes del encierro, especialmente por la experiencia física y televisiva del recién llegado.

“Nos fuimos a la mier... Este hue... debe ser una máquina, es de alto rendimiento”, comentó Cote, impactado por la incorporación.

Pastorino también reaccionó con dudas ante la llegada del nuevo competidor. “Este ingreso me parece raro, no me da buena espina. Gonzalo es muy fuerte, con experiencia, duro”, señaló.

Pero no todas las reacciones fueron de preocupación. Entre las mujeres del show, el ingreso de Egas provocó comentarios más coquetos. Mientras Carolina preguntó si estaba casado, Natu lanzó una frase que no pasó inadvertida.

“Quiero que se quede lo suficiente para embarazarme, y esta otra semana estoy en ovulación”, bromeó la participante.

Por su parte, Paula también se sumó al momento y preguntó irónicamente si Paz ya había “sacado el colaless” por la llegada del nuevo integrante.

Durante la noche, Gonzalo Egas compartió con sus compañeros una recordada anécdota de su paso por 1810, cuando protagonizó una recordada escapada junto a Coca Mendoza y Marcelo Vega, cuando el hermetismo era la espina dorsal de este tipo de espacios en la pantalla chica.

Según relató, los tres salieron de la locación vestidos de época y terminaron en una fiesta, episodio que luego fue descubierto cuando una foto llegó a la prensa.

Desde ahora, Egas es parte del equipo azul.