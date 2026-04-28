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Llegó como refuerzo estrella a Colo Colo y ahora está cerca de partir: salida inminente en el Monumental

La dirigencia del “Cacique” no tiene en sus planes renovar el contrato de Claudio Aquino, cuyo vínculo expira a fines de este 2026.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Claudio Aquino arribó a Colo Colo a inicios del 2025 con el pergamino de haber sido el mejor jugador del fútbol argentino. Sin embargo, el volante aún no ha logrado repetir el buen nivel que mostró en Vélez Sarsfield y sigue en deuda para varios hinchas del “Cacique”.

Su elevado salario, sumado a un rendimiento irregular, ha agudizado las críticas hacia el mediocampista de 34 años, cuyo contrato finaliza a fines de este 2026. En ese escenario, su continuidad en el Estadio Monumental parece cada vez más lejana.

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Según informó el periodista de ADN Deportes, Cristian Alvarado, en el programa ‘De Puntete’, en Blanco y Negro no está en los planes extender el vínculo del futbolista trasandino de cara a la próxima temporada.

Desde la dirigencia del “Cacique” reconocen que el volante aún no logra despegar y, a eso, se suma el factor de la edad: en julio cumplirá 35 años. Por ello, todo indica que Aquino no continuará en Colo Colo al término de la presente temporada.

En lo que va de 2026, el argentino ha sido titular en cinco de nueve partidos y registra dos goles y dos asistencias. Sin embargo, Fernando Ortiz ya dejó de considerarlo en el once titular.

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