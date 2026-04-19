El envión copero no alcanzó para Coquimbo Unido. Tras su histórico triunfo ante Universitario en la Copa Libertadores, el equipo de Hernán Caputto no pudo volver a celebrar y firmó un amargo empate 1-1 ante Ñublense en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la décima fecha de la Liga de Primera 2026.

El vigente campeón del fútbol chileno comenzó el partido en ventaja gracias al gol de Nicolás Johansen (17′). El delantero argentino aprovechó un grosero error del portero Nicola Pérez, quien se enredó en la salida y le dejó el balón servido al atacante para poner en ventaja a los “Piratas”.

El encuentro estaba controlado por el local, pero todo se complicó en el segundo tiempo. A los 64’, Manuel Fernández vio la segunda amarilla y fue expulsado, dejando al cuadro nortino con un jugador menos y obligado a replegarse en terreno propio.

Con un hombre más, los “Diablos Rojos” no tardaron en reaccionar y llegaron al empate mediante Franco Ramí (67’). El tanto del delantero trasandino fue anulado en primera instancia por una presunta posición de adelanto, pero tras una larga revisión del VAR, terminó siendo validado para el 1-1.

El elenco de Juan José Ribera tuvo una inmejorable opción para quedarse con la victoria en la recta final del encuentro. A los 83’, Ramí definió ante la salida de Diego Sánchez y el rebote le quedó a Fernando Ovelar, quien falló con el arco libre para la fortuna del “Barbón”.

Con esta igualdad, Coquimbo Unido se ubicó en la octava posición de la tabla con 13 puntos, mientras que Ñublense dejó escapar la opción de trepar al segundo lugar y quedó cuarto con 17 unidades, a tres del líder momentáneo Deportes Limache (30).

Revisa los goles del empate entre Coquimbo Unido y Ñublense

❌😱👀 ¡Cómo se complicó el uruguayo!



Nicola Pérez se complicó solito y le dejó todo servido a Nicolás Johansen para el primer gol en este #MatchdayDomingo de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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