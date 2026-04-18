El VAR, protagonista de la noche de sábado en un intenso empate entre Deportes Concepción y Deportes La Serena / Daniel Pino/UnoNoticias

La jornada sabatina nos tenía reservados, tras un choque sin goles en Viña del Mar, una lluvia de emociones en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción remontó hasta rescatar un empate ante Deportes La Serena por la décima fecha.

El arranque fue espectacular para el “León de Collao”, con Fausto Grillo estrellando un cabezazo en el horizontal al minuto 7.

Con semejante ímpetu, al minuto 10, Ignacio Mesías logró girarse en el área rival para abrir la cuenta en favor de Deportes Concepción.

🤩⚽🟣 GOLÓN



Ignacio Mesías aguantó en área de Deportes La Serena y, de media vuelta, puso el 1-0 de Deportes Concepción en este #MatchdaySábado de la Fecha 10 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Sin embargo, el VAR intervino en un par de secuencias a revisar por parte de Francisco Gilabert, los cuales terminaron en sendos penales que Jeisson Vargas no dilapidó, concretando la rápida remontada granate a la media hora de juego.

😮‍💨⚽🇱🇻 SANGRE FRÍA, CORAZÓN A FULL



Jeisson Vargas no perdonó las dos ocasiones que obtuvo Deportes La Serena, a través del VAR, para castigar a Deportes Concepción de penal y dar vuelta el resultado en este #MatchdaySábado de la Fecha 10, en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/VeAirDXpQG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 19, 2026

Noqueado por las resoluciones, Deportes Concepción sintió el golpe, bajó el ritmo de juego y Deportes La Serena concretó el 3-1 que parecía definitivo con el tanto de Nicolás Stefanelli al minuto 42.

Sin embargo, los lilas volvieron virados desde el entretiempo y, en la primera jugada de riesgo, Ignacio Mesías convirtió el descuento.

😮⚽🟣 TENEMOS PARTIDAZO EN COLLAO



Ignacio Mesías apareció en el segundo palo, tras gran asistencia de Larrivey, para el 2-3 de Deportes Concepción ante Deportes La Serena en este #MatchdaySábado de la Fecha 10.#LigaDePrimeraMercadoLibre



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Envalentonado por el gol, Deportes Concepción mejoró ostensiblemente su juego y, tras un nuevo chequeo VAR al minuto 67, se determinó falta penal sobre Joaquín Larrivey, ocasión que el propio argentino convirtió en el 3-3.

🫡⚽🟣 ¿PENAL? AUTOMÁTICO PARA ÉL



Joaquín Larrivey nuevamente ejecutó a la perfección desde el punto penal, el tercero de la jornada en Collao tras otra intervención del VAR, y puso el 3-3 de Deportes Concepción ante Deportes La Serena en este #MatchdaySábado.… pic.twitter.com/iGTMAcYKt2 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 19, 2026

El local intentó ir sobre un cuadro granate desorientado, pero que se propició una chance en los pies de Jeisson Vargas, aunque, en un juego de ida y vuelta, Leonardo Valencia tuvo el gol del triunfo, pero su disparo se estrelló en el horizontal.

Diego Carrasco frenó en parte el ímpetu local por tratar de ganar el juego tras ser expulsado por una dura patada en los descuentos, pero finalmente el juego terminó en un 3-3 que, numéricamente, no le sirve a ninguno: Deportes Concepción sigue colista, ahora con 5 puntos, mientras que Deportes La Serena se stancó en el octavo lugar con 13 unidades.