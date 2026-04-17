Deportes Limache no le pierde pisada a Colo Colo (con dos partidos menos) y este viernes volvió a subirse a la cima de la Liga de Primera tras vencer a Universidad de Concepción en el arranque de la fecha 10.

“Tomateros” y el “Campanil” se vieron las caras en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, donde los locales volvieron a dar muestra de su buen juego para imponerse por 3-0 y quedar momentáneamente como punteros.

Los dirigidos por Víctor Rivero rompieron el cero rápidamente gracias a Gonzalo Sosa, quien a los siete minutos eludió a un rival en el área y luego definió con un toque sutil por sobre el arquero José Sanhueza.

Los “cerveceros” estiraron las cifras en el segundo tiempo, cuando, tras una precisa habilitación de Daniel Castro, César Fuentes (72′) solo tuvo que empujar el balón para poner el 2-0.

El tanto que selló la goleada fue el premio al esfuerzo de “Popín” (82′), quien, tras intentarlo durante todo el encuentro, terminó inflando las redes con una corrida individual que culminó en una definición cruzada dentro del área.

Con este triunfo, Deportes Limache alcanza la cima de la Liga de Primera con 20 puntos, dos más que Colo Colo, aunque los albos aún tienen dos partidos menos. Por su parte, Universidad de Concepción se quedó en la sexta posición con 14 unidades.