La U vuelve a mostrar su ineficacia y sigue alejándose de la zona alta de la tabla en la Liga de Primera / Pablo Ovalle Isasmendi

En el choque más atractivo de la jornada sabatina por la décima fecha de la Liga de Primera, Universidad de Chile no pudo volver a los triunfos y solo igualó ante Everton, ante 7.683 espectadores en el Sausalito.

El arranque del partido fue ideal para los locales, que con el ímpetu y rapidez de sus atacantes tuvo un remate cruzado por parte de Alan Medina al minuto 8.

Sin embargo, poco a poco los azules, que jugaron de blanco en Viña del Mar, fueron haciéndose con el control del balón y, con ello, paulatinamente generando peligro sobre la portería de Ignacio González.

Javier Altamirano tuvo un ajustado disparo a los 19 minutos, pero el “Nacho” despejó a tiempo; y luego, a los 26 minutos, quedó parado ante un remate de Juan Martín Lucero que buscó, sin éxito, el ángulo superior izquierdo.

🔵🔴🐱 ¡En qué estuvo, Gato!



Juan Martín Lucero no lo pensó y sacó un remate que estuvo muy cerca de clavarse en el ángulo del arco que custodia Ignacio González. Los Azules cerca de la apertura de la cuenta en este #MatchdaySábado.



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Universidad de Chile siguió animándose, luego con disparos de Agustín Arce y un cabezazo de Maximiliano Guerrero.

Sin embargo, en el segundo lapso, Matías Zaldivia tuvo la chance más clara con un cabezazo al minuto 50 que la zaga ruletera despejó cuando la pelota cruzaba la línea.

😱⚽🔵🟡 EN LA LÍNEA



Cabezazo de Matías Zaldivia que parecía la apertura de la cuenta para #LaU, pero Joaquín Moya apareció en el último segundo para despejar el esférico y salvar a Everton.#MatchdaySábado #LigaDePrimeraMercadoLibre



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Everton resistió y pudo abrir la cuenta al minuto 77, cuando Cristian Palacios concretaba la “ley del ex”, pero el tanto fue invalidado tras una larga revisión del VAR.

La U insistió y Javier Altamirano tuvo otro remate venenoso desde fuera del área, pero sin la puntería suficiente, con lo que el elenco azul llegará al Clásico Universitario del próximo sábado con dos partidos seguidos sin ganar y estancándose en 14 unidades, a seis puntos del líder, Deportes Limache. En tanto, los “oro y cielo” se quedaron en el décimo lugar con 12 puntos.