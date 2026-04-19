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VIDEOS. Huachipato concreta una remontada increíble ante el Audax Italiano para instalarse como sublíder del fútbol chileno

Los acereros iban perdiendo 0-2, pero lograron dar vuelta el encuentro en Talcahuano.

Carlos Madariaga

Huachipato concreta una remontada increíble ante el Audax Italiano para instalarse como sublíder del fútbol chileno

Huachipato concreta una remontada increíble ante el Audax Italiano para instalarse como sublíder del fútbol chileno / Daniel Pino/UnoNoticias

La jornada dominical por la décima fecha de la Liga de Primera nos tuvo reservado un encuentro con un desenlace inesperado, donde Huachipato terminó venciendo al Audax Italiano en Talcahuano.

El arranque de los acereros fue más intenso, convirtiendo a Tomás Ahumada tempranamente en jugador activo del compromiso, destacando una tapada a Cris Martínez al minuto 21.

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Sin embargo, a medida que se acercaba el entretiempo, el cuadro forastero hizo pie en Talcahuano con un par de intentos de Esteban Matus, con el lateral acertando un ajustado tiro libre para anotar el 1-0 en la última jugada antes del descanso.

En la reanudación del encuentro, y luego de un choque, Claudio Sepúlveda salió reemplazado en los acereros, desacomodando a la zaga local a tal punto que, en la reanudación del juego, Michael Vadulli entró sin marca por el centro del área para el 2-0 a los 56 minutos.

Huachipato, eso sí, pudo reaccionar rápido merced a la potencia de sus centrodelanteros, siendo Lionel Altamirano la figura excluyente al despacharse con un doblete en ocho minutos: un cabezazo a los 58 y una aparición sorpresiva en área chica a los 66 minutos para igualar el juego.

Audax Italiano intentó una reacción luego de un remate de media distancia de Vicente Zenteno que se estrelló en el horizontal, pero luego terminó padeciendo el desgaste de haber jugado en Brasil a mitad de semana por Copa Sudamericana.

De tanto insistir, los acereros terminaron encontrando premio cuando, tras un ajustado desborde de Mario Briceño, Oliver Rojas empujó el balón en propia puerta cuando Lionel Altamirano saboreaba su triplete, concretando la remontada siderúrgica en el sexto minuto de descuento.

Así las cosas, Huachipato pasó del 0-2 al 3-2 para instalarse segundos en la Liga de Primera, con los mismos 18 puntos de Colo Colo, pero con un partido más que los albos, y a 2 unidades del líder, Deportes Limache.

En tanto, Audax Italiano se estanca en los 10 puntos, ubicándose tan solo a tres unidades de la zona de descenso.

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