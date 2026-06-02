Detienen a menor de 14 años tras agredir a un docente en Liceo Benjamín Franklin: registra antecedentes delictuales

Un grave hecho de violencia escolar se registró durante la tarde de este martes al interior del Liceo Benjamín Franklin, ubicado en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por T13, el incidente ocurrió cerca de las 17:00 horas, luego de que un profesor sorprendiera a un estudiante de primero medio, de 14 años, consumiendo drogas al interior del establecimiento educacional.

Tras ser detectado, el menor fue apartado de la situación y las autoridades del plantel procedieron a contactar a su apoderada, quien acudió al lugar. Fue en el momento en que se le informaba a la madre sobre lo ocurrido, cuando el adolescente extrajo un arma de fogueo, intimidó al docente y posteriormente lo agredió físicamente, propinándole golpes en la cabeza y en la espalda.

Detención y antecedentes del menor

Tras el violento episodio, personal de Carabineros se constituyó en el recinto y procedió a la detención del alumno. Actualmente, el imputado se encuentra retenido en las dependencias de la 22ª Comisaría de Quinta Normal.

Segun datos policiales, a pesar de su corta edad, el menor registra cinco causas anteriores por delitos de alta connotación social, entre los que se cuentan robo con intimidación, porte ilegal de armas y sustracción de vehículos.

Por su parte, desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) informaron que el estudiante había ingresado este año al establecimiento. Asimismo, confirmaron que, en estricto rigor a los protocolos internos de convivencia escolar, el alumno quedará suspendido por un período inicial de 10 días, mientras se evalúan las medidas definitivas.