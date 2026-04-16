En la presente temporada de la Universidad de Chile, producto de la plaga de lesiones que han sufrido, los canteranos del club han sido muy importantes, sumando muchos minutos de calidad en el primer equipo.

Por lo mismo, en Azul Azul, viendo la progresión que están teniendo sus jugadores formados en casa en Primera División, han decidido blindarlos para el futuro con sus primeros contratos profesionales.

Los beneficiados fueron Diego Vargas, Elías Rojas y Matías Riquelme. Los tres debutaron en el profesionalismo este 2026 y ya forman parte constante de los entrenamientos del primer equipo.

¡Felicidades, azules!

Diego Vargas, Elías Rojas y Matías Riquelme sellaron su vínculo con el Romántico Viajero al firmar su primer contrato profesional 🔵🔴



Mucho éxito defendiendo la camiseta más linda del mundo 🤘🏼 pic.twitter.com/qOlPjMRVUp — Universidad de Chile (@udechile) April 16, 2026

El que más ha jugado es Vargas, quien sumó dos titularidades consecutivas en la Liga de Primera (frente a Huachipato y Palestino), pero que fue perdiendo terreno con el arribo de Marcelo Morales. En el caso de Rojas, le tocó participar en la Copa de la Liga, disputando un partido casi completo ante Unión La Calera y luego solo dos minutos frente a Deportes La Serena. Por otro lado, Riquelme debutó jugando 20 minutos ante Audax Italiano en Copa, dejando buenas sensaciones.

“Estamos muy contentos de firmar el primer contrato profesional con tres jugadores que llevan mucho tiempo con nosotros. Llegaron muy chicos acá, pasando por todas las etapas y que, además, ya han demostrado condiciones para jugar en el primer equipo”, dijo Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, sobre este blindaje de sus promesas.

“Dan este paso, que es muy importante para ellos, de ya ser profesionales con un contrato, que se lo han ganado. Es parte importante del proyecto. Lo hemos dicho muchas veces: queremos formar cada vez más jugadores que estén peleando por un puesto de titular en el equipo, que nos ayuden a ganar partidos y, luego, campeonatos”, cerró Mayo.