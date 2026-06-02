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“¿Olvidaste que tú también fuiste patas negras?”: Angélica Sepúlveda responde sin filtro a conocido rostro de televisión

Angélica Sepúlveda utilizó su cuenta de Instagram donde recordó un antiguo conflicto con la argentina Eliana Albasetti.

Nicolás Lara Córdova

“¿Olvidaste que tú también fuiste patas negras?”: Angélica Sepúlveda responde sin filtro a conocido rostro de televisión

Durante esta semana, la actriz Eliana Albasetti concedió una entrevista a Revista Sarah, donde reveló detalles de su enemistad con Camila Andrade, a raíz de la relación que esta última mantuvo con su esposo, Federico Koch.

Además, en la conversación, la argentina entregó detalles sobre su participación en el reality de Canal 13, “1810”.

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Este martes, Angélica Sepúlveda utilizó sus redes sociales para responder a las declaraciones de Albasetti, enrostrándole supuestas infidelidades.

“Díganle a esa mujer que la mitomanía tiene solución, así termina con las mentiras que inventa. Eliana, te daré pantalla, porque das pena”, escribió Sepúlveda en sus historias de Instagram.

“Y deja de hacerte la víctima porque te pusieron los cuernos con varias. ¿O olvidaste que tú también fuiste ‘patas negras’ cuando te metiste con C...? Las patitas”, agregó.

La supuesta infidelidad a la que hace referencia Angélica Sepúlveda habría ocurrido durante el reality de Canal 13 emitido en 2009, donde Eliana Albasetti fue vinculada sentimentalmente con Gabriel ‘Coca’ Mendoza.

“Como pecas, pagas... Retro farándula. ¿Querías pantalla? Pues ahí la tienes... Y hoy se las da de víctima”, añadió Sepúlveda.

“Respondo porque esa mujer me mete en mentiras que solo están en su mente. Si quiere hablar de ‘1810’, que cuente todo lo que me hizo (Ahhh, mejor no, porque la víctima sería yo y eso no vende)”, cerró.

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