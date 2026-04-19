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VIDEO. Otra celebración frustrada: Palestino arruina el aniversario 101 de Colo Colo en el Monumental

El “Cacique” no pudo festejar a pleno un nuevo año de vida tras caer ante los tetracolores, resultado que les significa además perder el liderato de la Liga de Primera.

Carlos Madariaga

Otra celebración frustrada: Palestino arruina el aniversario 101 de Colo Colo en el Monumental

Otra celebración frustrada: Palestino arruina el aniversario 101 de Colo Colo en el Monumental / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo preparó este domingo todo para celebrar en cancha su aniversario 101, pero Palestino arruinó todo el festejo tras llevarse el triunfo 1-0 en el Monumental por la décima fecha de la Liga de Primera.

El cuadro albo controló el balón, pero se mostró poco profundo en la ofensiva, exponiéndose a los contragolpes tetracolores, al punto que la primera chance clara del partido estuvo en los pies de César Munder al minuto 12.

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Paulatinamente, apoyado en la presión que ejercieron los 38.872 espectadores que llegaron al Monumental, el “Cacique” fue generándose ocasiones en los pies de un ofensivo Joaquín Sosa.

Sin embargo, al minuto 33, Dilan Zúñiga finiquitó el pivoteo de Ronnie Fernández para abrir la cuenta a favor de Palestino con un excelente remate al segundo palo.

Colo Colo se mantuvo carente de profundidad en ataque y casi lamenta el segundo tanto en contra tras un cabezazo de Sebastián Gallegos a los 65 minutos, pero el gol se anuló, pues la pelota había salido de la cancha tras el centro de Ian Garguez.

Tras ello, Palestino fue perdiendo terreno en la cancha, cediendo ante la presión de un elenco popular, aun así, carente de inventiva.

De todas formas, tuvo algunas oportunidades, como un remate de Claudio Aquino al minuto 78 y un disparo de Javier Correa a los 84 minutos que terminó en gol, pero que fue anulado por una clara posición de adelanto.

Más allá de la insistencia y el manejo cuasi unilateral del balón, Colo Colo no pudo vulnerar la resistencia de un Palestino que, con el 1-0, obtuvo su primer triunfo como visitante en la Liga de Primera, llegando a 14 puntos.

La derrota no solo quebró los tres partidos seguidos que sumó el cuadro albo sin recibir goles, sino que además le significa quedar fuera del liderato, alejándose a dos unidades del puntero, Deportes Limache.

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