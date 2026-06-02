Con críticas desde la CUT: Cámara de Diputados vota este miércoles proyecto de alza al sueldo mínimo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Gobierno que reajusta el salario mínimo en $14.553, cifra que elevaría el ingreso básico a poco más de $553 mil.

La iniciativa será revisada este miércoles por la Sala de la Cámara antes de continuar su trámite en el Senado.

Tras la votación, desde la CUT cuestionaron el monto del aumento. El vicepresidente de la multisindical, David Acuña, aseguró que se trata de “un salario mínimo insuficiente para miles de trabajadores y trabajadoras” y acusó que “el gobierno nuevamente le da vuelta la espalda a los trabajadores”.

La propuesta aún no es ley

El dirigente también apuntó al impacto del costo de la vida y el alza de los combustibles en los hogares.

“Hoy día, el costo de la vida, el incremento a los combustibles ha sido una crisis provocada por el gobierno”, afirmó, agregando que los trabajadores “vamos a seguir enfrentando” este escenario económico.

La propuesta aún no es ley y deberá continuar su discusión en el Congreso. En paralelo, el Senado comenzará la tramitación de la ley de reconstrucción, mientras la Cámara también recibirá el proyecto del Ejecutivo para aumentar el techo de la deuda.