Padre caminará desde Chiloé a Santiago para reunir más de $400 millones para tratamiento de su hijo

Rodrigo Mellado iniciará el próximo 20 de julio una caminata desde Chiloé hasta Santiago para recaudar más de $400 millones destinados al tratamiento médico de su hijo Mateo, un niño de dos años que enfrenta complejos problemas de salud.

Según contó a Página 7, el menor sufrió un derrame cerebral que le provocó un retraso psicomotor y, pese a su corta edad, ya ha sido sometido a nueve operaciones. Actualmente se alimenta mediante una gastrostomía y requiere atención permanente.

“Queremos que tenga una mejor calidad de vida”

La familia busca financiar un tratamiento neurológico en México que, esperan, pueda mejorar su calidad de vida. “Queremos que Mateo pueda tener una mejor calidad de vida”, señaló su padre.

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Además de recaudar fondos para su hijo, Mellado afirmó que la caminata también busca visibilizar la muerte de su hija Camila, fallecida a los ocho días de nacida y cuyo caso, según sostiene, estuvo marcado por una presunta negligencia médica.

Hasta ahora, la familia ha reunido cerca de $20 millones y continúa realizando actividades solidarias para acercarse a la meta necesaria para el tratamiento.