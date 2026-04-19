VIDEOS. O’Higgins gana desde la banca y amplía a más de dos meses la sequía de Cobresal
Aunque los albinaranjas llegaron a ir ganando, el elenco de Rancagua se terminó llevando el triunfo desde El Salvador.
En la jornada dominical por la décima fecha de la Liga de Primera, Cobresal sigue sin levantar cabeza y volvió a perder, esta vez en El Salvador, ante el copero O’Higgins.
El juego arrancó de manera óptima para los albinaranjas, pues se pusieron en ventaja antes de los 10 minutos.
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Puntualmente fue a los 7 cuando Julián Brea se despachó con un gran derechazo para abrir la cuenta en favor de Cobresal.
El elenco nortino sumó confianza y pudo ampliar su ventaja, pero el poste le negó el 2-0 a Bryan Carvallo al minuto 21.
O’Higgins reordenó sus piezas en el segundo tiempo con tres cambios que surgieron “efecto” inmediato, considerando que apenas a los 3 minutos de recomenzado el encuentro, Arnaldo Castillo igualó el marcador.
Sin embargo, Cobresal no se rindió y al minuto 69 volvió a ponerse en ventaja gracias a un cabezazo de José Tiznado.
Parecía que O’Higgins no encontraba respuestas, pero desde la banca vino el héroe celeste, pues Thiago Vecino ingresó a los 71 y en menos de 8 minutos se despachó con un doblete, el segundo tanto con suspenso tras larga revisión del VAR.
O’Higgins supo anular cualquier reacción local y terminó abrochando el 3-2 con el que llegó a 16 puntos, ubicándose quintos en la Liga de Primera, complicando aún más a un Cobresal estancado en el antepenúltimo lugar, con 10 unidades e hilvanando ya siete partidos seguidos sin ganar en el torneo, donde no gana hace más de dos meses, cuando derrotaron a la UC en El Salvador.
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