O’Higgins gana desde la banca y amplía a más de dos meses la sequía de Cobresal / Tw@OHigginsoficial

En la jornada dominical por la décima fecha de la Liga de Primera, Cobresal sigue sin levantar cabeza y volvió a perder, esta vez en El Salvador, ante el copero O’Higgins.

El juego arrancó de manera óptima para los albinaranjas, pues se pusieron en ventaja antes de los 10 minutos.

Puntualmente fue a los 7 cuando Julián Brea se despachó con un gran derechazo para abrir la cuenta en favor de Cobresal.

⛏️🟠⚪ ¡Imposible para cualquier portero!



Julián Brea la agarró de lleno y la envió al ángulo para el primero de Cobresal ante O'Higgins, en este #MatchdayDomingo.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/CYy4L0OATS — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 19, 2026

El elenco nortino sumó confianza y pudo ampliar su ventaja, pero el poste le negó el 2-0 a Bryan Carvallo al minuto 21.

O’Higgins reordenó sus piezas en el segundo tiempo con tres cambios que surgieron “efecto” inmediato, considerando que apenas a los 3 minutos de recomenzado el encuentro, Arnaldo Castillo igualó el marcador.

🤠🔵🇧🇼 Llegó la igualdad en El Salvador



Arnaldo Castillo aprovechó y marcó el empate transitorio de O'Higgins ante Cobresal, en este #MatchdayDomingo.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/Nb8gyTK7cM — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 19, 2026

Sin embargo, Cobresal no se rindió y al minuto 69 volvió a ponerse en ventaja gracias a un cabezazo de José Tiznado.

⛏️🟠⚪ Ventaja para el Minero



José Tiznado estuvo impecable para ganar en el juego aéreo y poner el segundo de Cobresal ante O'Higgins, en este #MatchdayDomingo.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/OXsn0ydda1 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 19, 2026

Parecía que O’Higgins no encontraba respuestas, pero desde la banca vino el héroe celeste, pues Thiago Vecino ingresó a los 71 y en menos de 8 minutos se despachó con un doblete, el segundo tanto con suspenso tras larga revisión del VAR.

🤠🔵🇧🇼 Remontada Celeste



Thiago Vecino ingresó en el complemento y fue solución para O'Higgins que dio vuelta el marcador ante Cobresal, en este #MatchdayDomingo.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/Y8GPYnTsbW — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 19, 2026

O’Higgins supo anular cualquier reacción local y terminó abrochando el 3-2 con el que llegó a 16 puntos, ubicándose quintos en la Liga de Primera, complicando aún más a un Cobresal estancado en el antepenúltimo lugar, con 10 unidades e hilvanando ya siete partidos seguidos sin ganar en el torneo, donde no gana hace más de dos meses, cuando derrotaron a la UC en El Salvador.